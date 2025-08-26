Siete de cada 10 aprueban la gestión de Claudia Sheinbaum

Siete de cada 10 personas está de acuerdo con la manera en que está gobernando Claudia Sheinbaum al país hasta agosto pasado y de cara a rendir su primer informe de gobierno.

De acuerdo con una encuesta elaborado por Mitofsky para El Economista, de 1,000 personas consultadas, 45.9% respondió que la inseguridad/delincuencia es el principal problema que urge atender en el país.

Mientras que 58.1% consideró que durante el tiempo de gobierno ha hecho más de lo que esperaba o lo que esperaba, en el otro lado, 36.1% indicó que realizó lo que esperaba (algo malo) y menos de lo que esperaba.

Para los entrevistados, el mayo logro hasta el momento de la presidenta es la ayuda a la gente con 8.9%, mientras que la principal falla es no combatir a la delincuencia.

Asimismo, de los 1,000 encuestados, 65.8% contestó que actualmente México está mejor que antes de la llegada de Claudia Sheinbaum al poder.

Por otro lado, la encuesta también reveló que el nivel de aprobación de Sheinbaum se encuentra por arriba de los últimos presidentes de cara a rendir su primer informe de gobierno. Con su antecesor la diferencia es de nueve puntos pues en ese momento el aval de Andrés Manuel López Obrador era de 62 por ciento.

Nota metodológica: encuesta en vivienda a 1,000 ciudadanos con residencia en México, realizada del 14 al 17 de agosto del 2025.