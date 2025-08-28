Sheinbaum se reúne con el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este jueves con el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, para fortalecer la cooperación entre ambos países.

En un mensaje publicado en la red social X, la mandataria calificó de "productivas" las reuniones entre autoridades y empresarios locales y de Brasil.

"En estos dos días, se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental; también compartieron experiencias de impulso a la industrialización", dijo la mandataria federal en relación a la gira que realizó el vicepresidente brasileño en México, acompañado de una delegación de empresarios del país sudamericano.

Sheinbaum también felicitó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva "por haber logrado, una vez más, cero hambre en Brasil.

En tanto, el vicepresidente brasileño dijo también en la red de microblogging que con la reunión con la mandataria mexicana concluyó su visita a México, la cual duró dos días.

"Siguiendo las indicaciones del presidente Lula da Silva, comenzamos a trabajar para expandir nuestro comercio e inversiones durante los próximos 12 meses, fortaleciendo aún más los lazos económicos entre nuestros países. México es un lugar afortunado para Brasil", escribió Alckmin en la red social X.

Antes de su reunión con el vicepresidente brasileño, Sheinbaum descartó que México negociaría un acuerdo de libre comercio con la nación sudamericana.

"No estamos pensando en un acuerdo de libre comercio (...), sino más bien de colaboración", dijo Sheinbaum ante la pregunta de una periodista en su habitual rueda de prensa matutina.

El miércoles, ambos países firmaron acuerdos en materia de biocombustibles y competitividad. Mientras que este jueves, la secretaría de Salud y las autoridades brasileñas firmaron dos memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación sanitaria entre ambos países.

Las dos mayores economías de América Latina enfrentan presiones debido a la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien impuso aranceles del 50% a Brasil y negocia con México un acuerdo a largo plazo para evitar gravámenes similares.

En la reunión en Palacio Nacional, también estuvieron presentes la secretaria de Energía, Luz Elena González; el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.