México descarta firmar tratado de libre comercio con Brasil

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este jueves firmar un acuerdo de libre comercio con Brasil, en medio de la presión que las dos mayores economías de América Latina enfrentan por la política comercial del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los dos países firmaron acuerdos de cooperación en ámbitos como biocombustibles y competitividad durante una visita a México del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, pero Sheinbaum dijo que no está previsto firmar un tratado más amplio.

"No estamos pensando en un acuerdo de libre comercio (...) sino más bien de colaboración", dijo Sheinbaum ante la pregunta de una periodista en su habitual rueda de prensa, horas antes de recibir a Alckmin en el palacio de gobierno.

Brasil enfrenta aranceles del 50% de Estados Unidos, mientras México está negociando un acuerdo a largo plazo con Washington para evitar la imposición de gravámenes aduaneros.

Durante una llamada telefónica con Sheinbaum a finales de julio, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, resaltó la importancia de "profundizar" la relación comercial con México para afrontar el "momento de incertidumbre" que su país encara debido a los impuestos aduaneros.

Desde entonces, Brasilia buscaba ampliar el acuerdo de cooperación vigente con México y expandir los flujos de mercancías entre ambas naciones, con foco en sectores como el farmacéutico, el agropecuario y el aeroespacial, afirmó Lula al compartir en la red social X el resultado de esa conversación.

El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, anunció este jueves que ambos gobiernos firmaron un memorándum de entendimiento "para iniciar tareas de cooperación" que también permitan a México aumentar sus exportaciones automotrices a Brasil.

De igual manera, se planteó un pacto entre las agencias reguladoras sanitarias de ambos países para acelerar la aprobación de nuevos medicamentos y la colaboración en exploración de petróleo en aguas profundas, donde Brasil tiene "una experiencia muy grande", destacó Ebrard.

"Brasil produce y tiene tecnología en ciertas áreas que le interesan a México y también nosotros tenemos desarrollo en ciertas áreas que le interesan" al país sudamericano, resumió Sheinbaum.