Sheinbaum responde a Trump: "México no es como antes"; asegura que gobierno trabaja contra el fentanilo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este jueves de imprecisas las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien afirmó que los cárteles tienen “un control muy fuerte sobre México” y acusó al Gobierno mexicano de inacción frente al tráfico de fentanilo.

Sheinbaum Pardo aseguró que México ha tomado acciones firmes contra el narcotráfico y subrayó que “no somos iguales” a gobiernos anteriores que, dijo, permitieron la infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad.

La primera mandataria mexicana explicó que muchas de las medidas ahí anunciadas en la “Ley HALT Fentanyl” ya existen en México desde hace tiempo. Entre ellas, la penalización del tráfico de fentanilo y la regulación estricta de precursores químicos, supervisada por la Marina, Cofepris y la Secretaría de Seguridad.

Además, destacó que en los últimos meses se ha logrado la reducción de 50% en el tráfico de fentanilo en la frontera norte, reconocida por la Agencia de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE), así como una disminución del 25% en los homicidios dolosos en el país.

También, informó que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad a elaborar un informe con todas las acciones que ha implementado su Gobierno en materia de combate al narcotráfico y regulación de precursores. Dicho documento será enviado tanto al Gobierno de EU como a congresistas estadounidenses.

“Será un documento breve, quizá un video, que muestre con claridad lo que estamos haciendo todos los días para garantizar la paz, la seguridad y para frenar el cruce de drogas a Estados Unidos, por un asunto incluso de humanidad”, dijo.

Llama a EU a asumir responsabilidad

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, 17 de julio, reiteró que Estados Unidos debe asumir su responsabilidad en la crisis del fentanilo, al reconocer que tiene un problema de adicción entre jóvenes y adultos, que no se resolverá solo con operativos de seguridad.

“Mientras no reconozcan que tienen un problema serio de salud pública y de consumo, esto no se va a solucionar. No todo es Guardia Nacional o militares; allá tienen una crisis mucho mayor”, apuntó.

La presidenta recordó que incluso el propio Trump ha reconocido en el pasado la campaña nacional de prevención del consumo de drogas impulsada en México, que ha incluido anuncios, programas con jóvenes y presencia comunitaria. “Él mismo subió los anuncios a sus redes sociales. Necesita estar bien informado”, afirmó.

“Nosotros no queremos conflictos con Estados Unidos. Lo que sí es que ponemos muy claro nuestros principios y el principio más importante es la soberanía y el no injerencismo”, dijo.