Sheinbaum reitera intención de nueva reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que promoverá reformas en materia electoral para disminuir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), el dinero que reciben los partidos políticos vía prerrogativas y el número de diputados federales y senadores de representación proporcional o plurinominales, entre otros temas.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa matutina diaria, dijo que el INE se extralimitó en sus funciones al debatir sobre los votos y la anulación de casillas de la pasada elección del Poder Judicial de la Federación (PJF) y que hay consejeros electorales con una clara posición política.

“Por ejemplo, ahora el INE —desde mi punto de vista— se extralimitó en decir que ‘había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final’. Esa es labor del Tribunal Electoral (del Poder Judicial de la Federación), no del INE; el Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral no. Ahora, quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución.

“Entonces, sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en: ‘todo lo que esté en contra del gobierno de la Cuarta Transformación hay que votar en contra’, independientemente de cuál sea o qué se presente”.

En el INE, insistió, hay consejeros cuya única función es golpear al gobierno federal.

“Y regresando al tema del INE, es lo mismo, tiene que ver con una actitud de golpeteo y no con la función de un consejero electoral que tiene que ver, realmente, con que haya elecciones claras y las funciones que tiene. Entonces, (la iniciativa electoral) vendrá, en su momento”.

La reforma electoral anunciada, explicó, forma parte de sus compromisos de gobierno.

“Está en mis 100 puntos una reforma electoral, que hace falta, y ya, en su momento, la vamos a presentar. Porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, 8,000 millones de pesos costó la elección ahora; la cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos y otras formas. También los plurinominales, también”.

Irían cambios en septiembre

Ayer el coordinador de Morena en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, respaldó la decisión de Sheinbaum de una nueva reforma electoral, la cual se estaría discutiendo a partir de septiembre próximo, en el periodo ordinario de sesiones.

Monreal defendió que cada presidente en los últimos años ha realizado una reforma en la materia por lo cual no debería de extrañar.

“Yo recuerdo que desde el 88, cada seis años después de la elección presidencial, hay reformas electorales y esta ocasión no será la excepción”, dijo.