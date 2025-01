Sheinbaum niega rumores de la renuncia de Rogelio Ramírez de la O en Hacienda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, permanecerá al frente de la dependencia federal.

"El Secretario de Hacienda es el doctor Rogelio Ramírez. No (ha renunciado) nos vemos todos los lunes y no me he expresado nada", precisó la titular del Ejecutivo federal, quien además aseguró que las personas que están en la Secretaría son un "gran equipo" que seguirá adelante.

Por otro lado, reiteró su compromiso con una política económica que priorice la inversión social y aseguró que en 2025 se logrará una significativa reducción del déficit presupuestal.

La presidenta dejó claro que la inversión en sectores clave, como educación, salud y programas de bienestar, está garantizada.

Además, mencionó que la reestructuración de algunos organismos autónomos, tras las recientes reformas constitucionales, permitirá optimizar los recursos.

"El grueso de las obras públicas fue entregado en 2024. Entonces en 2025 teníamos que reducir este déficit. Se tomó la decisión de que fuera 3.9%, 3.1% en el caso del déficit presupuestal, y eso pues requiere ajustarnos el cinturón, no como se hacía en el pasado en el periodo neoliberal, donde lo que ajustaban era el gasto social; reducían educación, reducían en salud, reducían los derechos porque su visión era privatizar todo eso y que los privados se encargaran. Nuestra visión es distinta. Nuestra visión es que los derechos deben garantizarse", dijo Sheinbaum Pardo.