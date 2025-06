Sheinbaum informa a la Comisión Permanente del Congreso de su viaje a Canadá la próxima semana

La presidenta Claudia Sheinbaum informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se ausentará del territorio nacional para participar en la 51ª Cumbre del Grupo de los Siete (G-7), que tendrá lugar en Kananaskis, Canadá, los próximos 16 y 17 del mes en curso.

“El Gobierno de México, por medio de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido invitado a participar en calidad de Estado observador, junto con los gobiernos de Australia, Brasil, Corea del Sur, India, Sudáfrica y Ucrania, que ya han confirmado su asistencia a la Cumbre", cita el Oficio Oficio No. DEP-0957-25 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remitido a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a través de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El G-7, detalla, constituye un foro de diálogo político y económico integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

“Además, la Unión Europea funge como un ‘miembro no numerario’. Establecido en 1973 como un mecanismo de consulta entre ministros de Finanzas, ha evolucionado hasta consolidarse como un espacio de concertación de alto nivel para abordar los principales desafíos globales, particularmente en los ámbitos de la economía, la seguridad internacional, el comercio y el cambio climático".

En su calidad de país anfitrión y bajo su presidencia pro tempore, agrega, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha delineado tres ejes prioritarios para la Cumbre:

“Proteger a las comunidades y al entorno global, mediante el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, la prevención de la injerencia extranjera, el combate a la delincuencia transnacional y la mejora de los mecanismos de respuesta ante desastres naturales como los incendios forestales;

“Impulsar la seguridad energética y acelerar la transición digital, a través del fortalecimiento de las cadenas de suministro de minerales críticos y el aprovechamiento de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la computación cuántica;

“Fortalecer las asociaciones estratégicas del futuro, mediante la promoción de inversión privada en infraestructura resiliente, la generación de empleos de calidad y la apertura de mercados dinámicos’’.

Refiere, además, que el programa de actividades contempla la realización de encuentros bilaterales entre jefas y jefes de Estado, y un almuerzo de trabajo titulado "Energy Security: diversification, technology and-infrastructure to ensure access and affordability in a changing world" el día 17.

Mediante el escrito firmado por el Lic. Sader Pedro Matar Orraca, director general de Coordinación Política de la SRE, se comunicó que una vez concluido el viaje de la mandataria mexicana se enviará a la Comisión Permanente “un informe con los principales resultados y acuerdos alcanzados, en los términos del propio artículo 88 de la Constitución’’.

