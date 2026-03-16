Sheinbaum descarta crisis por estiaje en el Valle de México; sequía está en el norte

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que, aunque el país enfrenta periodos de estiaje, actualmente el Valle de México cuenta con disponibilidad suficiente de agua, luego de que las lluvias del año pasado permitieron la recuperación de las presas que abastecen a la región.

Durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal, la mandataria recordó que en años recientes el sistema de presas del Sistema Cutzamala llegó a niveles críticos, con una reducción significativa en su almacenamiento y en el suministro de agua hacia la zona metropolitana.

Explicó que el sistema, conformado por presas ubicadas en los estados de Michoacán y Estado de México, llegó a caer hasta una quinta parte de su capacidad habitual, lo que provocó que la aportación de agua al Valle de México disminuyera cerca de 25% respecto a lo que normalmente recibe la región.

La jefa del Estado mexicano señaló que, ante esa situación, se implementaron diversas acciones para enfrentar la crisis hídrica durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente durante la administración de Martí Batres.

Sin embargo, indicó que las lluvias registradas el año pasado permitieron la recuperación de los niveles de almacenamiento en las presas del sistema, lo que actualmente garantiza el suministro para la zona metropolitana.

Por otro lado, la presidenta advirtió que las condiciones más severas de sequía se concentran en el norte del país, donde varios estados enfrentan problemas persistentes por la falta de lluvias.

Entre las entidades más afectadas mencionó a Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, que han registrado niveles importantes de escasez de agua debido a que las precipitaciones del último año no fueron suficientes para recuperar sus presas.

Con base en la información, al cierre de febrero de 2026, el porcentaje del territorio nacional afectado por sequía de moderada a excepcional (D1 a D4) se ubicó en 7.4%, lo que representa un aumento de 0.5 puntos porcentuales respecto al 6.9% registrado el 15 de febrero.

El informe señaló que, aunque durante la segunda mitad del mes se presentaron lluvias por el ingreso de tres frentes fríos, eventos de norte y canales de baja presión —principalmente en el centro, sur y oriente del país—, estas precipitaciones no fueron suficientes para revertir el deterioro de las condiciones en la franja fronteriza.

La región hidrológica Río Bravo, que abarca gran parte de la frontera norte, es una de las más afectadas, según los datos. Al cierre de febrero se ubicó con 14.3% del área con sequía severa (D2), 1.5 más que una quincena anterior; 3.7% registra sequía extrema (D3), un incremento de 0.9 puntos porcentuales y 0.7% enfrenta sequía excepcional (D4) 0.2% más.