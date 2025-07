Sheinbaum da por concluida polémica entre Harfuch y Bukele por narcoavioneta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio este jueves por terminada la controversia con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, quien niega que una avioneta con cocaína incautada en territorio mexicano hubiera llegado desde su país.

Bukele llamó a consultas el miércoles a su embajadora en México, Delmy Cañas, y exigió al gobierno mexicano una "rectificación inmediata", pues según él la aeronave ingresó a Costa Rica el pasado 3 de julio y continuó su vuelo por el océano Pacífico.

"Ya lo aclaró el secretario (de Seguridad, Omar García Harfuch). No hay que hacer un tema político de esto", dijo Sheinbaum en su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo".

Tras la publicación de Bukele en X, García Harfuch reiteró la noche del miércoles en la misma red social que la nave fue ubicada por las autoridades mexicanas en espacio aéreo salvadoreño.

"No vamos a polemizar sobre este tema", insistió Sheinbaum Pardo esta mañana.

En un segundo mensaje por X, previo a que hablara la mandataria mexicana, Bukele afirmó en respuesta al secretario García Harfuch, que debe existir por parte de México "una aclaración más precisa" sobre el incidente.

"Debe quedar absolutamente claro que no existe ni el más mínimo indicio de que esa aeronave haya partido de nuestro país, ni de que alguien en El Salvador esté vinculado con ese cargamento de droga", añadió.

No obstante, la aclaración pedida por Bukele no llegó por parte de la mandataria mexicana este jueves. El Salvador no ha comentado por ahora las declaraciones de Sheinbaum.

Según García Harfuch, la avioneta, cuya matrícula no ha sido especificada, fue detectada por las autoridades mexicanas a las 13:00 horas del 3 de julio volando en el mar "a 200 kilómetros al sur a la altura de San Salvador".

Después aterrizó en una pista clandestina en Tecomán (estado de Colima) y en su interior fueron encontrados 428 kilos de cocaína. Tres mexicanos fueron detenidos.

Bukele sostuvo el miércoles en su primera publicación en X que la traza que ubica la nave en espacio costarricense "fue confirmada" por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATFS, por sus siglas en inglés), que "monitorea el tráfico ilícito en la región".

"El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico (...) Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen", advirtió el presidente salvadoreño.

Centroamérica es lugar de tránsito de la cocaína que envían carteles de Sudamérica a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esa droga.