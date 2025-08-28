Sheinbaum condena agresión contra Fernández Noroña en el Senado

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “lamentable y autoritaria” la agresión ocurrida en el Senado de la República, donde el dirigente nacional del PRI y senador Alejandro Moreno, junto con legisladores de su bancada, fue señalado de golpear al presidente de la mesa directiva y también legislador, Gerardo Fernández Noroña.

En conferencia de prensa, la mandataria recordó episodios de violencia estudiantil en los años setenta y ochenta para ilustrar lo que denominó la persistencia de prácticas “porriles” en la política mexicana.

“Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado golpeando en el piso a un trabajador del Senado, me vino a la memoria aquella escena muy autoritaria”, expresó.

Sheinbaum Pardo reprochó que la oposición acuse de autoritario a su gobierno mientras recurre a la violencia para dirimir diferencias en espacios parlamentarios.

“Ellos hablan de autoritarismo, cuando lo que promovemos son libertades, democracia y participación libre. Lo que vimos ayer muestra lo que son: un autoritarismo enorme y la resolución a golpes de lo que debería dialogarse”, subrayó.

Al preguntarle sobre las condiciones para que se desarrollen las sesiones legislativas, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que existen garantías para el funcionamiento del Congreso, aunque pidió a los partidos de oposición “tranquilizarse”.

“En lugar de estar con estas actitudes, deberían presentar un proyecto de nación. No hay una sola propuesta, solo golpeteo”, apuntó.