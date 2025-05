Sheinbaum asegura que la elección judicial no está en riesgo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó estas mañana que la presunta vinculación de casi una treintena de candidatos a juzgadores con el narcotráfico no pone en riesgo la elección del próximo 1 de junio para elegir 881 cargos de ministros, así como magistrados y jueces del ámbito federal y local.

Cuestionada sobre la eventual decisión del Instituto Nacional de Electoral (INE) de rechazar la petición del Poder Legislativo, que presentaron Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, respectivamente, de cancelar la candidatura de 26 aspirantes con perfil riesgoso, la presidenta de México dijo que, de ser así, quien tendrá que decidir es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y recomendó, en último de los caso, que los ciudadanos no voten por quienes son señalados de tener vínculos con el crimen organizado.

“Si hay algún caso que se conozca, que se presente al Tribunal o al INE y que el INE tome una decisión. Eso no pone, no significa, porque incluso los que han salido en las redes, que en todo caso sería una presunta vinculación porque no están las pruebas, muchas veces es que en las redes hay mucha información que no necesariamente es certera, pues es un porcentaje ínfimo (de candidatos)", dijo la primera mandataria.

Durante su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, anunció que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informará mañana de los jueces actuales que han liberado narcotraficantes.

“Mañana, el secretario Omar va a presentar todas las liberaciones que ha habido recientemente de los actuales jueces de personas que se conoce, siempre son presuntos, ¿verdad?, hasta que no son juzgados, pero que se conoce su relación con la delincuencia organizada; de los actuales, de los jueces de ahora", dijo Sheinbaum Pardo.

Tras la aclaración por parte de la prensa de que el INE prevé rechazar la referida petición del Congreso de la Unión, respondió:

“Pues que el Tribunal vea, y si no que la gente no vote por ellos".

