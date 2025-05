Senadores del PRI proponen integrar grupo plural para negociar con la CNTE

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores, Manuel Añorve Baños, propuso integrar un grupo plural de trabajo que dialogue con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con fin de atender sus demandas.

“Ya basta de indiferencia. El Senado de la República no puede seguir como un espectador frente al conflicto magisterial. Tiene la obligación de asumir su papel como puente institucional entre el magisterio nacional y las autoridades responsables de atender sus demandas”, afirmó.

Añorve Baños informó que el próximo miércoles formalizará su propuesta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

"El exhorto será dirigido al Poder Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Gobernación, Educación Pública y Hacienda, para que se instale de manera urgente una mesa de diálogo vinculante con la CNTE, con sede en el propio Senado", anunció el guerrerense.

No puede ser posible, dijo, que la Cámara Alta haya acordado de manera unánime la conformación de una comitiva plural de senadores que ya fue y volverá a viajar a Washington D. C., la próxima semana, para seguir cabildeando en contra del impuesto a las remesas, "y no podemos dialogar aquí" para escuchar a la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

"El conflicto educativo no se va a resolver con indiferencia y criminalización. Se resuelve con diálogo, seriedad, voluntad política y soluciones de fondo… Es tiempo de atender al magisterio con seriedad y sin aplazamientos porque sin maestras y maestros con condiciones dignas no hay futuro para la educación pública en México", advirtió.

Las demandas de la CNTE, "expresión legítima del magisterio nacional", reconoció, reflejan problemáticas estructurales históricamente desatendidas, y "la falta de mecanismos institucionales de diálogo ha derivado en movilizaciones cada vez más disruptivas".

Las protestas y bloqueos de calles de la CNTE en la Ciudad de México, consideró, evidencia la urgencia de abrir un espacio de interlocución técnica, transparente y con capacidad de resolución y pone sobre la mesa una realidad ineludible, que "hay miles de estudiantes sin clases y familias que deben reorganizar sus vidas y sus ingresos para cuidar a sus hijos, afectando la economía local, los comercios y la estabilidad comunitaria".

"El conflicto educativo es urgente y real. No caben más pretextos. México no puede darse el lujo de ignorar a su magisterio. Hay que actuar ya, con responsabilidad y visión de Estado", concluyó.

