San Luis Potosí lidera reforma judicial democrática y paritaria

⁠Con un nuevo Poder Judicial elegido por voto popular, el Estado se posiciona como referente nacional en justicia democrática y de género.

San Luis Potosí avanza con firmeza hacia un sistema judicial más democrático y transparente, al integrar un nuevo Poder Judicial mediante elección directa, destacó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, en el foro “El Nuevo Poder Judicial de San Luis Potosí 2025”.

Recordó que la entidad fue de las primeras en aprobar la reforma judicial federal y realizar elecciones extraordinarias el pasado 1 de junio, donde se eligieron 87 cargos con paridad de género: 46 mujeres y 41 hombres, tras una campaña cercana a la ciudadanía.

La reforma contempla un Órgano de Administración Judicial autónomo y un Tribunal de Disciplina Judicial, con el objetivo de garantizar justicia imparcial y fortalecer el Estado de Derecho, con la participación de los tres Poderes, organismos autónomos y sociedad civil.