San Luis Potosí acerca proyectos de movilidad y atención ciudadana en la Fenapo 2025

Por medio del stand de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas se reciben solicitudes y difunden obras en las cuatro regiones del Estado.

Con un stand informativo y de atención directa, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) impulsa el acercamiento con las y los potosinos en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 destacando las acciones y proyectos que transforman la movilidad y mejoran la infraestructura urbana en las cuatro regiones del Estado.

Atendiendo las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el espacio ofrece información sobre obras en proceso y concluidas, así como la recepción de solicitudes ciudadanas para pavimentación, rescate de espacios públicos y modernización del alumbrado público. En la primera semana de actividades, se han recibido más de 300 peticiones, reflejo de la confianza en un Gobierno que avanza sin límites en materia de desarrollo urbano y bienestar social.