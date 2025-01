La Ruta del Tren Maya protagoniza la intro de la Mañanera del Pueblo de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó durante su conferencia matutina el nuevo intro de la Mañanera del Pueblo, el cual presenta en animación 3D la Ruta del Tren Maya, el megaproyecto de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

En la animación se puede observar que el tren recorre diferentes paisajes del sureste mexicano. “Conectamos las extraordinarias culturas de antes y de hoy con los paisajes únicos”, así lo expresó la mandataria.

En el video se puede ver rutas que recorre el del Tren Maya que atraviesan de Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo, en el que se pueden observar lugares icónicos como Calkiní, Calakmul, Tulum, Chichén Itzá, Edzná y Chetumal.

La animación está acompañada de imágenes de cada uno de los lugares por lo que pasa el Tren Maya, a diferencia de la animación del ex presidente López Obrador, Sheinbaum no protagoniza el video; si no los visitantes que darán uso al Tren Maya.

¿Quién hizo la animación de la Ruta del Tren Maya?

Una vez más, la animadora María Tabares, mejor conocida como Tía María mostró que fue parte de la nueva animación para la presidenta Sheinbaum, tal y como lo hizo con el ex mandatario López Obrador.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la animadora realiza una animación para el gobierno, pues en junio del año pasado presentó una imagen de Sheinbaum junto a López Obrador caminando por Palacio Nacional.

Además, la directora de comunicación digital de la Presidencia de México, anunció que el corto de Tabares “Amlito” obtuvo cinco nominaciones en el XXVI Festival Pantalla de Cristal 2024, y ganó en la categoría de Mejor Animación.

Con esta animación el gobierno busca que las personas se animen a vivir la experiencia de subirse al Tren Maya para poder disfrutar de cada uno de los paisajes naturales que lo rodean.