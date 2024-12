Revelan procesos del narcotráfico para cooptar estudiantes

El Cártel de Sinaloa ha estado reclutando estudiantes de química en México con el fin de sintetizar los precursores químicos con los cuales fabricar fentanilo, expuso un reportaje del diario estadounidense The New York Times.

De acuerdo con la pieza periodística, firmada por Natalie Kitroeff y Paulina Villegas, con base en entrevistas a estudiantes que trabajan para el cártel y reclutadores, el Cártel de Sinaloa ha estado pagando a estudiantes de química hasta 16,300 pesos (800 dólares) mensuales a los estudiantes de química de universidades mexicanas.

Un reclutador, se afirmó en el reportaje, confesó haber entrado a trabajar a una escuela como conserje con el fin de convencer a jóvenes estudiantes de formar parte de las filas del narco.

Sin información

Cuestionada sobre el reportaje, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no había información al respecto, aunque realizó un llamado a los estudiantes para que no se dejen engañar por el crimen.

A su vez, recordó que la crisis de opioides en Estados Unidos “es producto de las farmacéuticas”.

“Entonces, ahí empieza realmente el consumo de estos opioides, que ha terminado por 100,000 muertes anuales en Estados Unidos. Entonces, esto que sale en el New York Times, de que son jóvenes mexicanos estudiantes de química que están desarrollando las drogas, no necesariamente. Empezó en otro lado”, dijo.

Crisis compartida

Durante la conferencia presidencial de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que Canadá también padecía una crisis de consumo de fentanilo entre su población.

Al reaccionar a los dichos de funcionarios canadienses que han hecho una distinción entre la situación de Canadá y México, Sheinbaum afirmó que en cada país los problemas son diferentes.

“Recientemente se dio a conocer, yo no tenía tanta información, sabía que existía, pero no tenía tanta información: Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo, y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo se han generado problemas muy graves.

“Entonces, tiene problemas de funciones, debidas a la adicción de opioides. México las tiene en muy bajo nivel; se hizo, recientemente, una encuesta y realmente no es (…) No porque no haya problemas de adicción en México, los hay y los estamos atendiendo, pero no tiene que ver con este consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá. Entonces, sí, somos distintos”, sostuvo.

Sheinbaum pidió también no usar a México como parte de las campañas electorales en Canadá, que son el siguiente año.

“Ahora, el tema del fentanilo, por supuesto que hay que colaborar para la atención a la inseguridad y el tráfico de drogas, pero también hay que atender cada uno de nosotros el tema del consumo”, concluyó.