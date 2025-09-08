Reunión Nacional de Educación y Servicio Social en Enfermería 2025 se consolida como espacio de diálogo y aprendizaje

Más de 300 asistentes de las 32 entidades del país participaron en la Reunión Nacional de Educación y Servicio Social en Enfermería que se realizó el pasado 4 y 5 de septiembre en la Universidad Autónoma de Tamaulipas Campus SUR, en Tampico, Tamaulipas.

En este encuentro, que contó con la asistencia de autoridades, instituciones de salud y educativas, así como coordinaciones estatales de enfermería, se fomentó el intercambio de experiencias, la exposición de buenas prácticas y la actualización académica en torno al servicio social y la formación de profesionales de enfermería en México.

Durante las dos jornadas se realizaron conferencias magistrales sobre normatividad, impacto social del servicio, además de paneles temáticos sobre simulación clínica, ambientes académicos saludables y la investigación en el servicio social y la articulación de la enfermería con la Atención Primaria en Salud.

Cortesía.Gobierno de Tamaulipas

También se organizaron talleres simultáneos centrados en diversos temas como diseño curricular y proceso administrativos de servicio social de enfermería.

En la reunión estuvo también presente personal de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina y de IMSS-Bienestar.

En la Reunión Nacional de Educación y Servicio Social en Enfermería 2025 se encontraron puntos de coincidencia en torno a la importancia de contar con una plataforma nacional de intercambio de experiencias para fortalecer la docencia y el servicio social. Así como la necesidad de mantener el vínculo entre la formación de enfermería con las demandas del sistema de salud.