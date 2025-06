Respuesta inmediata del Gobierno de Puebla ante derrumbe en carretera de Eloxochitlán

"No están solos", afirmó el gobernador Alejandro Armenta al visitar el tramo carretero afectado por el desgajamiento de un cerro.

ELOXOCHITLÁN, Pue.- Con respuesta inmediata y eficiente, el Gobierno del Estado que encabeza, Alejandro Armenta, atendió el deslizamiento de tierra que se registró en la carretera estatal que comunica a los habitantes de los municipios de Eloxochitlán con Zoquitlán, Tlacotepec de Porfirio Díaz y Ajalpan, como consecuencia de las lluvias ocasionadas por el Huracán Erick.

En recorrido por el bachillerato Oficial Benito Juárez junto a las y los habitantes, el gobernador Alejandro Armenta recordó que no están solos, ya que el Gobierno del Estado está presente de la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y bajo la visión de más territorio y menos escritorio. Además aseguró que están monitoreando todo el estado y ante las contingencias climatológicas el Gobierno del Estado actúa inmediatamente. "No tengan preocupación, no están solos, ante una contingencia vamos estar atentos con los delegados y con el equipo que tenemos".

En una muestra de cercanía, el mandatario estatal, en compañía del Secretario de Seguridad Pública, Vicealmirante Francisco Sánchez González, el coordinador de Protección Civil, Bernabé López Santos y el presidente municipal de Ajalpan, Faustino Soriano; realizaron un recorrido en la localidad de Chichicapa y Loma Bonita, afectadas por el derrumbe.

Durante la visita de supervisión, el ejecutivo estatal verificó que la maquinaria a cargo de la Secretaría de Infraestructura ejecuta labores para retirar piedras y tierra, acciones que se emprendieron desde el primer momento del incidente, todo ello con el objetivo de abrir completamente la vía de comunicación.

Las y los habitantes de la zona expresaron su reconocimiento por la visita de un gobernador y demostrar su cercanía con el pueblo. “No nos equivocamos cuando elegimos a Alejandro Armenta”, afirmaron.

La administración estatal, en coordinación con los tres niveles de gobierno, trabaja permanentemente para garantizar la seguridad de las familias poblanas, a través de una respuesta inmediata para el bienestar de todas y todos.