Resalta Mario Delgado el papel de la lectura en la prevención de la violencia contra las mujeres

Encabeza el titular de la SEP el “Maratón por la lectura” como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Informó que la dependencia suscribió la política de igualdad laboral y no discriminación, así como el pronunciamiento de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual.

Necesario erradicar la violencia digital en los entornos escolares mediante la prevención de conductas como el acoso o la difusión de imágenes sin consentimiento, subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó el “Maratón por la Lectura” en el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED), plantel Tepito, dedicado al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde destacó la importancia de fortalecer la lectura como derecho y herramienta para la prevención de la violencia contra alumnas y docentes en todas las escuelas del país.

Acompañado de la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, el titular de la SEP recordó que este encuentro forma parte de un año completo dedicado a construir una comunidad lectora nacional, con la participación de millones de estudiantes, maestras, maestros y familias. Informó que, de acuerdo con los resultados del Módulo sobre Lectura 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ocho de cada diez personas en el país leyeron algún material durante el último año, incluidos libros, cómics, blogs y otros formatos.

Destacó que el estudio señala, además, que la mayor participación en actividades de lectura se registró entre la población de 12 a 24 años. Estos datos se inscriben en el horizonte establecido por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, orientado a consolidar a México como una república cultural y lectora.

Delgado Carrillo subrayó que los maratones por la lectura buscan promover un ejercicio gozoso, horizontal y comunitario que acerque a niñas, niños y jóvenes a la palabra escrita y a la comprensión del mundo que los rodea. Explicó que este día se dedica especialmente a reflexionar sobre la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, en el marco del 25 de noviembre y del inicio de los 16 días de activismo convocados a nivel nacional.

El secretario de Educación Pública informó que, cada mes, los planteles educativos del país trabajan un tema diferente mediante talleres colectivos de lectura que fortalecen la convivencia escolar, la cultura de paz y la política de igualdad. Señaló que la SEP ha suscrito la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, así como el pronunciamiento de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual, para garantizar que las escuelas sean espacios seguros y libres de violencia para las mujeres y las niñas.

Durante el encuentro, comentó que lecturas como Las glorias del gran Púas, de Ricardo Garibay; crónicas deportivas de Juan Villoro; o Muerte súbita, de Álvaro Enrigue, demuestran la unión entre literatura y deporte. El secretario resaltó que ambas disciplinas conmueven, transforman y enseñan valores fundamentales como la solidaridad, la empatía y el esfuerzo colectivo.

Finalmente, invitó a todas las escuelas del país a compartir sus registros del maratón para fortalecer una república cultural y lectora, y subrayó que la SEP mantendrá su compromiso inquebrantable con el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y con la formación de generaciones más libres, solidarias y conscientes.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó el simbolismo de los colores naranja y morado como estandartes de la lucha feminista y del rechazo a la violencia contra las mujeres, para iniciar los 16 días de activismo en memoria de las hermanas Mirabal. Enfatizó la necesidad de erradicar la violencia digital en los entornos escolares mediante la prevención de conductas como el acoso o la difusión de imágenes sin consentimiento, y promoviendo, en su lugar, la empatía y el cuidado mutuo entre las y los estudiantes.

Para fomentar la memoria histórica a través de la lectura, la funcionaria compartió con las personas asistentes el texto titulado Quedar viva, de Dedé Mirabal, la única sobreviviente de las hermanas dominicanas que enfrentaron la dictadura de Trujillo. En su relato, Mirabal explica que su misión fue mantenerse con vida para contar la historia de lucha y libertad de sus hermanas, a quienes recuerda como mariposas que vuelan libres en el jardín de su casa, mostrando así cómo la literatura permite reflexionar sobre el pasado y mantener vivo el legado de quienes lucharon por los derechos humanos.

El secretario de Educación Pública encabezó la lectura colectiva de “Iguales y libres”, de autora anónima, en la que se resaltan los principios de igualdad que deben regir la convivencia entre hombres y mujeres, además del poema “Para padres con hijas”, de Rupi Kaur.

Durante el encuentro, el director general del BTED, Fernando Magro Soto Otero, leyó “No a la violencia”, de Araceli Ramos; la alumna Michelle Anaid Ramírez Hernández leyó “Sentimientos”, de Celerina Sánchez; mientras que la escritora Karina Sosa Castañeda compartió “Orfandad”, de su autoría.