Relevo generacional e ideas nuevas, retos para el FCN

Este fin de semana, el Frente Cívico Nacional (FCN) anunció que buscará ser un partido político en 2025, no obstante, el camino para convertirse en una oposición competitiva resultará sumamente difícil debido a la polarización y la hegemonía de Morena, consideraron expertos en la materia.

Durante su “Segundo Encuentro Nacional Ciudadano”, celebrado el sábado pasado en la CDMX, el FCN acordó que el próximo 20 de enero presentará ante el Instituto Nacional Electoral una solicitud para conformarse como una “nueva fuerza política”.

El vocero del FCN, el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que el objetivo es ser una “oposición sólida” que le haga frente a Morena y detener “la destrucción constitucional” del país.

Entre los primeros acuerdos el FCN avaló iniciar un proceso de diálogo con otras agrupaciones y fuerzas políticas que buscan también construir un polo opositor.

También buscan afiliar el próximo año a más de 520,000 simpatizantes, el doble de los necesarios para obtener el registro (260,000).

En la reunión también aprobaron documentos como la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos y en los cuales quedó asentado que los dirigentes no podrán ser candidatos a cargos populares, además de que serán elegidos mediante votación, no por elección de los actuales líderes.

Entre los asistentes a la asamblea del Frente Cívico Nacional estuvieron integrantes y líderes de la organización como los exsenadores Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero; Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), el experredista, Fernando Belaunzarán y el exdirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete.

¿Oportunidad?

Salvador Mora Velázquez, académico en Ciencias Políticas y especialista en procesos electorales de la UNAM, señaló que el hecho de que esta agrupación aglutina a todos los actores que formaron parte de la oposición más crítica en algún momento de Morena y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, puede ser una oportunidad política para convertirse en un contrapeso del poder, pero siempre y cuando encuentre un lugar entre las tres fuerzas opositoras existentes: PAN, PRI y MC.

Y es que consideró que volverse competitivo por sí solo, en un contexto partidista hegemónico, parece altamente complicado “salvo que encuentren un pequeño nicho electoral que le representen la oportunidad para tener representaciones no tan relevantes, pero quizá que sirvan como primeras voces que abiertamente traten de aproximarse y representar intereses ciudadanos”.

Sin embargo, agregó que más allá de sus liderazgos, el Frente Cívico necesitará mucho trabajo de campo, como los son los recorridos históricos que reclama cualquier fuerza política que busca este tener la aprobación y el apoyo ciudadano.

“Creo que dentro de ello es una fuerza política que tendrá que demostrar primero que está próxima a la gente, que le interesa la gente y que se convierte en una alternativa ante el discurso populista”, destacó.

Asimismo, señaló que dicha agrupación tiene la oportunidad de aprovechar a la ciudadanía que quedó “huérfana” de una fuerza política, y que tiene interés abiertamente opuesto tanto a Morena, como a los demás partidos existentes.

“Necesitamos ver si ellos tienen la capacidad de lograr emergentes liderazgos, con jóvenes que se incorporen a este nuevo proyecto, es decir, si se vuelven atractivos para nuevos actores (...) creo que hay que ver cómo inicia también un relevo generacional”, dijo.

En tanto, Patricio Morelos, director de Poligrama, coincidió que el anuncio del Frente Cívico Nacional de querer convertirse en partido, puede verse desde un punto de vista positivo, dado que el ciudadano que se dice o considera opositor e incluso simpatiza con Morena, tendrá una nueva alternativa política, con otros perfiles políticos y otras propuestas políticas.

Sin embargo, sostuvo que también es cierto que este anuncio viene a complicar la situación de la oposición, ya que, “Morena, como partido político, tiene una gran fortaleza electoral, gobierna más del 70% de los estados del país, gobierna la Presidencia, tiene mayoría y al integrar un partido de oposición nuevo, pues sigues fragmentando y dividiendo a la oposición”.

Y es que, de acuerdo con el experto en temas electorales, de conformarse o de lograr el registro como partido político, el Frente Cívico Nacional, en su primera elección no podría ir en alianza con ningún partido, entonces esto lo obligaría a buscar participar de manera independiente y mantener su registro en su primera participación, lo cual, dijo, naturalmente pudiera llegar a fragmentar aún más a la oposición.

Consideró que lo que pude definir el éxito o el fracaso del FCN como partido político se basa en dos cosas; “uno, qué perfiles van a llevar a las boletas y si llevan a personas que ya han sido votadas y rechazadas (...) Segundo, si no llevan personas competitivas y no llevan personas conocidas y además no llevan un proyecto de gobierno distinto a lo que ofrece ya lo oposición, va a ser muy complicado que puedan crecer electoralmente. Si la propuesta electoral es únicamente cuestionar a Morena y no propone nada distinto a lo que ya han venido proponiendo el PRI, el PAN y MC, va a ser muy complejo”.