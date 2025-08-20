Registran alza anual en narcomenudeo y extorsión

Los casos de narcomenudeo y las víctimas de extorsión que se registraron entre enero y julio del 2025 en México registraron alzas con respecto al mismo lapso del año pasado, reveló un análisis hecho por la organización Causa en Común.

De acuerdo con los datos, cuya fuente de éstos fue la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmaron que existe un alza de 13% para el primer delito y de 8% para el segundo.

La organización detalló que entre el periodo indicado se registró un total de 61,145 casos de narcomenudeo en el país, mientras que para el mismo periodo del 2024 el dato se ubicó en 53,893, es decir una diferencia de 7,252 casos.

Mientras que el caso de las víctimas de extorsión, el incremento fue de 18%, ya que para estos primeros siete meses del año van 6,880 y para enero a julio del 2024 las autoridades registraron 6,358 personas afectadas por dicho delito.

El incremento en los casos por extorsión en el país fue reconocido en julio pasado tanto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como otros funcionarios federales.

Derivado de esto, se presentó la Estrategia Nacional Contra la Extorsión en donde se identificaron a los centros penitenciarios (federales y locales, como los lugares en donde se concentraban las extorsiones telefónicas.

El Gabinete de Seguridad federal detalló que ocho entidades son las que concentran 66% de las extorsiones a nivel nacional, el Estado de México encabeza el listado, le siguen Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz. Además de Jalisco, Guerrero y Michoacán.

Por otro lado y de acuerdo con las cifras de Causa en Común, también durante ese periodo se registraron 14,769 víctimas de homicidio doloso. De acuerdo con los datos de la SSPC el dato del año pasado fue de 17,668.

Entre las dos cifras anteriores existe una diferencia de 2,899 víctimas de este delito lo que se traduce en una disminución de 16.4 por ciento.

Causa en Común, también contó las víctimas de trata las cuales sumaron 447 entre enero y julio del presente año, 157,351 casos de violencia familiar, 425 víctimas de secuestro.