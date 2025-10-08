Registran 156 agresiones vs defensores en Chiapas

La violencia contra personas defensoras de derechos humanos en Chiapas ha alcanzado niveles alarmantes, advierten ONG.

Entre enero de 2024 y junio de 2025 se han registrado 156 agresiones, incluidas cuatro ejecuciones, de acuerdo con datos de Espacio OSC, red de organizaciones civiles que alertó sobre un contexto cada vez más hostil, marcado por la intimidación, criminalización y ataques armados.

“Chiapas es uno de los estados más pobres del país, con desigualdades que impactan especialmente a pueblos indígenas, mujeres y niñez. Urge que el gobierno de Chiapas y el gobierno federal adopten una política de promoción y protección de los derechos humanos en diálogo con la sociedad civil”, mencionó la ONG.

Además, mediante la red social X, se explicó que la entidad ocupa el quinto lugar nacional en número de personas defensoras y periodistas bajo medidas de protección del Mecanismo de Protección del Gobierno de México.

“Los ataques recientes contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) y el Centro de Dignificación Humana (Humana Centro) evidencian los graves riesgos que enfrentan”, aseguró.

Por otro lado, Protect Defenders exhortó a las autoridades mexicanas a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y garantizar que la defensa de la vida, el territorio y la justicia no sea criminalizada ni castigada con violencia.

“Chiapas sigue siendo uno de los estados más pobres de México, con profundas desigualdades que afectan desproporcionadamente a los pueblos indígenas, las mujeres, la infancia y la adolescencia. La violencia, el desplazamiento forzado, las desapariciones y la trata de personas exacerban estas vulnerabilidades”, mencionó el mecanismo.