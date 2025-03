Sin recursos para comicios, 10 de 17 órganos electorales

El Instituto Nacional Electoral alertó que de los 17 estados en donde se llevarán a cabo elecciones del Poder Judicial local el próximo 1 de junio; en 10 de ellos, sus Organismos Públicos Locales (OPL) no cuentan con los recursos económicos suficientes para la organización de estos procesos electorales.

Al presentar el Informe de seguimiento sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales (OPL) 2025, el consejero Martín Faz Mora, presidente de la Comisión de Vinculación con estos organismos, advirtió que un importante número de OPL presentan un panorama bastante complejo, tanto por los recortes presupuestales ordinarios como particularmente por las tareas que deben realizar para la organización de las elecciones locales de los poderes judiciales.

Ampliación presupuestal

En este sentido, se detalló que de las 17 entidades en las que se llevarán a cabo elecciones judiciales, de manera concurrente con el proceso federal, en solamente tres sus OPL cuentan con recursos aprobados para las elecciones judiciales locales, mientras que el resto se encuentra a la espera de las autorizaciones de ampliación presupuestaria que solicitaron.

Los institutos electorales que más preocuparon al INE fueron los de Colima, San Luis Potosí y Zacatecas, los cuales se colocan en nivel de riesgo alto. En estos estados, aunque se organizarán elecciones para el Poder Judicial local, hasta el momento no han recibido recursos adicionales, lo que se suma a los fuertes recortes presupuestales que tuvieron para su gasto ordinario, por lo que, en caso de no autorizar las ampliaciones podría comprometer no sólo el desarrollo del proceso electoral, sino también su operatividad.

Los OPL de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Quintana Roo, y Tlaxcala, estuvieron en riesgo medio. Aquí se han solicitado ampliaciones presupuestales para organizar las elecciones de Poder Judicial Local y se encuentran en espera de recibirlas.