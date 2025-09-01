Reconoce Ricardo Gallardo trabajo de Claudia Sheinbaum en primer año de gestión

⁠ ⁠El Gobernador del Estado resaltó que el nuevo San Luis Potosí sin límites, recibe el respaldo y apoyo del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Al asistir al primer informe de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que, gracias al trabajo Estatal sin límites, las y los potosinos hoy viven mejor, con el respaldo de la primera presidenta de la República.

Tras escuchar el mensaje de Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional con motivo del primer año de Gobierno, el Mandatario potosino detalló que, acorde con la política de la Presidenta Sheinbaum y con su apoyo, se logró rescatar a 340 mil potosinos de la pobreza extrema.

Además, resaltó que la modernización de la infraestructura que su Gobierno ha impulsado en las cuatro zonas del Estado con una inversión superior a los 24 mil millones de pesos, se complementará con los grandes proyectos que el Gobierno de Claudia Sheinbaum realiza en el Estado, entre ellos la ampliación del aeropuerto de Tamuín, las supercarreteras de Ciudad Valles a Tampico y de Tamazunchale a Huejutla, los trenes de pasajeros y obras hídricas.

El Gobernador del Estado dijo que San Luis Potosí camina de la mano con Claudia Sheinbaum para consolidar proyectos de alto impacto como la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos y en materia de salud para las cuatro regiones con el IMSS-Bienestar.

Luego del mensaje, el Jefe de Gobierno Estatal, destacó que, en el San Luis Potosí sin límites, hay un impulso histórico en desarrollo económico, a través de la confianza de inversionistas globales, fortaleciendo el bienestar social, mejorando la movilidad y trabajando en materia de seguridad, por lo que retomó el mensaje de la Presidenta Sheinbaum: “vamos bien y vamos a ir mejor”, finalizó.