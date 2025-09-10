Quintana Roo presenta el Catálogo de Experiencias Turísticas del Mundo Maya con respaldo de UNESCO

Mara Lezama y Josefina Rodríguez Zamora, titular de SECTUR, visibilizan a las comunidades rurales, convirtiéndolas en protagonistas del desarrollo turístico y la prosperidad compartida

Se beneficia a 76 comunidades mayas y promueve identidad cultural, inclusión y desarrollo económico local

Quintana Roo ofrece seis experiencias auténticas de un total de 42, integradas en cuatro rutas interestatales del Mundo Maya que se pueden consultar en visitmexico.com.

Tihosuco.- Al presentarse el Catálogo de Experiencias Turísticas “Viajes por el Mundo Maya” aquí, en el corazón de la zona Maya de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que las y los habitantes de las comunidades rurales dejaron de ser espectadores para convertirse en protagonistas del éxito turístico y la prosperidad compartida.

“Hoy se hace justicia social al pueblo maya, a sus ancestros, hoy el mundo entero va a conocer quiénes somos” expresó la titular del Ejecutivo quien estuvo acompañada de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora; del representante de la UNESCO en México, Andrés Morales; del director general de FONATUR, Sebastián Ramírez Mendoza, así como de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa.

Teniendo como fondo el Templo del Niño Jesús, impresionante y fiel testigo de la histórica Guerra de Castas en el corazón de Felipe Carrillo Puerto, la gobernadora Mara Lezama presentó este Catálogo que refleja nuestra historia, nuestra cultura y nuestra grandeza como pueblo Maya, pero también el trabajo coordinado con SECTUR, FONATUR, de la mano con la UNESCO que por primera vez respalda una iniciativa de ese nivel.

“Hoy en un día histórico, hoy estamos visibilizando el turismo comunitario, queremos que el mundo entero conozca lo que somos, que los propios habitantes sean protagonistas, que sean ellos los que platiquen la historia del Mundo Maya”, afirmó la gobernadora de Quintana Roo.

Explicó que a través de este Catálogo se visibilizarán experiencias únicas, como la cueva de las serpientes, el bordar con las mujeres mayas de Xpichil, de disfrutar la música del Mayapax. Pero, además, se genera derrama económica directa, prosperidad compartida para las comunidades mayas.

El Catálogo de Experiencias Turísticas “Viajes por el Mundo Maya”, que puede encontrarse en la plataforma visitmexico.com, contempla 42 experiencias turísticas auténticas que conforman las Rutas Turísticas Interestatales del Mundo Maya: Ruta Guerra de Castas (Q. Roo – Yucatán), Ruta Arqueológica del Sur (Q. Roo – Campeche), Ruta Puuc (Yucatán – Campeche) y Ruta Sierra (Tabasco – Chiapas).

Entre las 42 experiencias Quintana Roo ofrece seis: Cueva de las Serpientes – Comunidad de Kantemó, José María Morelos; Selva y Chicle – Sendero Yu’um K’áax, Comunidad de Chunhuhub, Felipe Carrillo Puerto; Taller de Bordado Artesanal – Comunidad de X-Pichil, Felipe Carrillo Puerto; Nado en canales de la Laguna Chunyaxché – Comunidad de Muyil, Felipe Carrillo Puerto; U Belilek – Comunidad de Tihosuco, Felipe Carrillo Puerto; y Ko’ox Ich Kool (Vamos a la Milpa) – Comunidad de Señor, Felipe Carrillo Puerto.

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la SECTUR, destacó que México se convierte en el primer país en tener un Catálogo de experiencias turísticas con el respaldo de la UNESCO. Calificó como un hecho histórico el que se hayan compartido estas 42 experiencias para mostrar el Mundo Maya.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum cree en el turismo comunitario, reconozco el trabajo de Mara Lezama y de todo su equipo que ha hecho realidad este nuevo modelo y ahora los turisteros deberán ofrecer estas experiencias únicas en el mundo. Queremos que genere prosperidad compartida en todas las comunidades, pues en ningún rincón del mundo existe la calidez de la gente del Mundo Maya”, dijo.

El secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, destacó que Mara Lezama ha sido pilar para que el turismo llegue como nunca antes a las comunidades rurales, con infraestructura, apoyo institucional, con la visión clara que cada experiencia turística sea también una experiencia de identidad, cultura y orgullo local.

Este turismo comunitario beneficia a 76 comunidades mayas de manera directa, en Maya Ka´an, una zona rural con potencial turístico en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, en donde más de 105 mil habitantes ofrecen actividades y experiencias mediante un sistema comunitario y vivencia, y uno más de ecoturismo y aventura.

Al respecto, el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, expresó que para crear este catálogo pasó año y medio, con 8 criterios que incluyen la gestión comunitaria, autenticiad, derrama económica en lo local, inclusión de las mujeres, patrimonio con valor cultural, impacto sostenible, entre otros.

Dejó en claro que Quintana Roo es referente de un turismo comunitaeio que puede escalar a nivel nacional. “No nació hoy, lleva muchos años, pero ustedes lo están visibilizando”, afirmó.

El titular de FONATUR, Sebastián Ramírez Mendoza, por su parte, reconoció el trabajo de Mara Lezama por volver el turismo comunitario una política pública, e informó que la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó impulsarlo, como un legado de su gobierno. Por ello, dijo que FONATUR apoyará a Quintana Roo en sus proyectos de turismo comunitario.

Al dar la bienvenida a Tihosuco, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, destacó la importancia de este Catálogo, pues permitirá mostrar al mundo la grandeza del Mundo Maya, a traves del turismo comunitario como motor de bienestar.

Estuvieron en esta presentación el presidente municipal de José María Morelos, Erik Borges Yam; los secretarios de turismo de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche, así como el presidente de la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario Román Caamal Coh.