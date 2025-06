Protestas en EU encienden el debate en Comisión Permanente del Congreso de la Unión

El debate duró tres horas.

En tribuna y desde sus escaños, oficialistas y opositores se acusaron mutuamente de traidores a la patria y a los migrantes mexicanos, y de provocadores, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“No aceptamos en ningún momento esa palabra falaz y acusatoria de ‘traidores’, porque eso lo podemos demostrar que no lo somos, en cualquier campo’’, respondió desde su escaño el diputado federal Rubén Moreira (PRI) al senador Gerardo Fernández Noroña (Morena).

“Sostengo que la oposición quisiera ser tataranietos de Maximiliano, quien, junto con Miramón y Mejía, que también son sus influencias, fueron pasados por las armas porque eso establecía la ley en el siglo XVIII a los traidores a la patria", había dicho el morenista en la tribuna al fijar el posicionamiento de su partido sobre la relación bilateral entre los gobiernos de México y Estados Unidos de América.

El senador priista Manuel Añorve Baños aprovechó el minuto concedido para hablar: “Voy a subrayar que el traidor principal que hay en este Senado de la República es Fernández Noroña, que tan es así que dinamita hasta la Presidencia de la República".

“Primero muerto que traicionar a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", devolvió el aludido.

A la pregunta, desde su escaño, del diputado federal panista José Iñiguez sobre “¿a qué se refiere cuando menciona contradicciones y provocaciones por parte de los integrantes de Morena?'', Añorve Baños se refirió de nuevo a Fernández Noroña, mientras fijaba la posición del PRI, al asegurar que “sus provocaciones han generado que se impulse un aumento al impuesto a las remesas de 3.5 al 5 por ciento... Así lo subrayo, la presidenta se ha quedado sola, rodeada de radicales sin respeto a su gobierno…"

Fernández Noroña reviró: “el PRI surgió de la Revolución y se alió con su enemigo de toda la vida, el Partido Acción Nacional. Si eso no es traición al pueblo, no sé qué sea traición".

Por el PAN, el senador Miguel Márquez llamó a no lucrar con el tema; “no escatimemos en el respaldo y en el apoyo real a nuestros paisanos… Hagamos un frente común en la lucha por el respeto a sus derechos humanos, a la dignidad de los nuestros padres, hijos, amigos, vecinos, hermanos que todos tenemos en la Unión Americana".

“Digamos no a la persecución, no a la discriminación, no a la división, no al acoso de nuestros migrantes, ¡basta de ello!".

