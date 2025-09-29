Proponen crear comisión especial en la FGR para combatir el huachicol fiscal y la facturación falsa

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que planteará a la Fiscalía General de la República (FGR) la creación de una comisión especial para perseguir los delitos de huachicol fiscal y facturación falsa.

En conferencia de prensa, el líder morenista dijo que en el marco de la discusión de la reforma a la Ley Aduanera, que busca fortalecer el sistema aduanal y frenar prácticas de contrabando y evasión fiscal, enviará una solicitud formal a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR fiscal para la creación de esta comisión especial para que se persiga de oficio estos delitos.

“Quisiéramos proponer la formación de una comisión especial dentro de la propia fiscalía que nos ayude a colaborar en las investigaciones en torno a dos grandes temas: Uno de ellos es el combate, la reducción, la erradicación del huachicol fiscal y esta comisión especial que estaría en la propia FGR, pues sería algo que también combatiría la facturación falsa, que son los 2 grandes flagelos, los 2 grandes problemas que estamos teniendo en estos momentos para realmente fortalecer la recaudación y las finanzas en nuestro país”, dijo.

Reconoció que esta propuesta es parte de la “columna vertebral” del paquete económico para recaudar ingresos y combatir la evasión fiscal. “Creemos nosotros que esta propuesta nos ayuda a fortalecer el combate en tres grandes áreas. Uno, esta pandemia que vivimos, que es el 'huachicol' fiscal, que ha provocado pérdidas inmensas y ha generado la conformación de toda una red de criminales y de personas que se dedican a la importación de materias primas disfrazadas de aceites y que al final de cuentas resulta que es diésel o que es gasolina”, agregó.

Ramírez Cuéllar subrayó que el fortalecimiento del sistema aduanal, junto con la creación de la comisión especial en la FGR, permitirá incrementar la recaudación, garantizar un comercio exterior limpio y transparente, y respaldar la sostenibilidad de los programas sociales, de inversión y de pensiones.

“Se trata de un imperativo nacional. Así como se está conformando un Consejo Aduanero, también requerimos que la Fiscalía cuente con una comisión especializada que dé puntual seguimiento y sancione a quienes incurran en contrabando, evasión y facturación simulada”, concluyó.

Asimismo, sostuvo que la magnitud de los fraudes fiscales en sectores estratégicos como combustibles, textil, calzado y azúcar muestra que el sistema aduanero mexicano se ha visto rebasado por prácticas de contrabando, subvaluación y simulación de operaciones.

“El huachicol fiscal, los abusos en el programa IMMEX, el contrabando técnico y la subvaluación de mercancías han provocado pérdidas multimillonarias para la Hacienda pública, debilitando la competitividad de las industrias nacionales y afectando miles de empleos. Frente a este panorama, la reforma a la Ley Aduanera se presenta como una medida impostergable para restablecer la legalidad, fortalecer la recaudación y garantizar condiciones equitativas de competencia en el comercio exterior”, expresó.