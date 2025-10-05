Priscilla se convierte en huracán categoría 1; se aproxima a Jalisco y Baja California Sur

La tormenta tropical Priscilla se intensificó -alrededor de las 15:00- a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se emitieron alertas para los estados de la República Mexicana que colindan con el Océano Pacífico.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que el centro de Priscila se localiza a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, así como a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

A través de un comunicado, el SMN detalló que el fenómeno atmosférico genera vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 6 km/h.

Se prevé que, durante las próximas horas, continúen las lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Michoacán (costa y oeste); intensas (de 75 a 150 mm) en Jalisco (costa y este), Colima y Guerrero (oeste y costa); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit, y las rachas de viento de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero.

De igual manera se pronostica oleaje de 4 a 5 metros (m) de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2.5 a 3.5 m en costas de Guerrero (occidente).

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

En este tenor, el organismo advirtió que las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.