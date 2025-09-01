El PRI no asistirá a la toma de protesta del nuevo Poder Judicial en el Senado

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores determinó no asistir a la sesión solemne de esta noche en que rendirán protesta 881 integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), electos el pasado 1 de junio mediante voto popular.

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y presidente nacional del PRI, afirmó que los priistas no habrán de “legitimar esta gran farsa”.

La decisión de su bancada en la Cámara Alta es “firme, clara y contundente”, aseguró, porque “no convalidará un proceso que, en lugar de promover la independencia judicial, impone criterios que afectan el equilibrio de poderes y debilitan la vida democrática de México”.

La víspera, el exgobernador de Campeche criticó en redes sociales que la sede senatorial haya sido blindada para la realización de la toma de protesta de los nuevos juzgadores federales.

“Hoy el @senadomexicano está blindado como nunca en la historia. Cada metro está lleno de policías militares. ¿De qué tienen miedo en Morena?

“En vez de cuidar las espaldas del poder, deberían estar cuidando al pueblo de México, en donde la sangre corre y la violencia se desborda. Pero no, prefieren proteger a los cobardes narcopolíticos de Morena.

“Esa es la verdad del gobierno de Morena. Usan a la Guardia Nacional para intimidar, mientras entregan el país al crimen organizado.

“¡Son unos fachos y autoritarios!”, cita el mensaje que publicó en X.

Por su parte, Manuel Añorve Baños, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara Alta, puntualizó que los diputados federales y senadores priistas sí asistirán a la sesión de Congreso general, que se realizará esta tarde en la sede de la Cámara de Diputados, para la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión y recepción del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.