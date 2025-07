Un presidente no asigna contratos, afirma Peña Nieto

El expresidente Enrique Peña Nieto negó haber recibido sobornos por 25 millones de dólares de dos empresarios de Israel que hicieron negocios con su gobierno, entre otros la venta del software de espionaje Pegasus.

“Absolutamente falso. Lo más crítico para mí, lo más lamentable es esta insinuación (…) que en la disputa de dos empresas sobre el monto invertido para realizar, supuestamente después, inversiones en México para distintos propósitos, software o lo que sea para el tema de seguridad, hayan hecho supuestas aportaciones, que es lo que dicen las notas originales. Sin embargo, dejan entrever dolosamente e insinuando que esas aportaciones incluso las hubiese podido recibir un servidor”, afirmó el exmandatario mexicano en entrevista telefónica desde España con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

El exmandatario reiteró lo que dijo desde el pasado domingo —en respuesta a la publicación del reportaje del periódico israelí The Marker sobre el pleito legal entre los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher (duelo de Grupo KBH, proveedor del software Pegasus) por la “inversión” que aseguran haber hecho en él—, a través del siguiente mensaje que publicó en la red social X:

“Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda, en interés de quiénes, se hace tal publicación”.

Desde la perspectiva de Peña Nieto, “realmente se trata de una disputa entre dos empresas sobre la inversión que realizaron en el país para llevar a cabo proyectos de inversión y donde se disputan lo que cada una de las dos empresas invirtió. Ese es el tema de discusión, eso es lo que está en discusión en tribunales en Israel, entiendo, en un arbitraje primero y luego en juzgados civiles, hasta donde alcanzo yo a entender; pero aquí el meollo del asunto es esa insinuación, completamente carente de sustento alguno, porque ni siquiera es lo que la nota referida por el medio israelí apunta, pero que da lugar a este tipo de insinuaciones, y donde yo califico de dolosas para poner en duda mi honorabilidad”.

No es responsabilidad del presidente de México, aseguró, “asignar contratos a empresa o prestador de servicio alguno”.

“Categóricamente, es una insinuación totalmente falsa”.

Cuestionado sobre la petición formal que la organización civil Artículo 19 anunció que hará a la Fiscalía General de la República (FGR) para que abra una investigación en su contra por los referidos señalamientos, respondió: “Una más, Ciro, no es la primera. Una más de los varios señalamientos y ánimos de buscar y buscar. Yo puedo afirmar con absoluta apertura y tranquilidad que me entregué como presidente de la República a servir a México, a cumplir lo mejor que pude. Quedará en testimonio de lo que se hizo bien, quizá de lo que no se hizo tan bien, de lo que se pudo haber hecho mejor, pero me entregué en cuerpo y alma a esa tarea”.