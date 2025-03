Presidenta del TEPJF pide a candidatos respetar las reglas de las primeras elecciones judiciales

A pocos días de que arranquen de manera oficial las campañas electorales para el Poder Judicial, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, recordó que todas y todos los aspirantes deben apegarse a las reglas de esta elección, sin importar el cargo por el que compiten.

En conferencia de prensa con mujeres periodistas, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), subrayó que, incluso, un posible desconocimiento de la norma no los puede eximir de la obligación de cumplirla, por lo que todas las personas que iniciarán en unos días sus campañas para obtener un cargo en el Poder Judicial de la Federación, están obligadas a conocer lo que pueden hacer en materia de propaganda y financiamiento, entre otros aspectos.

“Me parece muy importante que las personas que están participando como candidatas, como candidatos tienen que tener muy claras cuáles son las reglas. Si bien es cierto no son las mismas reglas que en una elección federal y ahora tienen acotada la participación, los recursos, pues hay que atenerse a lo que solamente está permitido.

“Hay una claridad en eso, en qué tipo de campaña pueden hacer, qué es lo que pueden gastar, qué es lo que no pueden gastar, en qué sí y en qué no y cuánto, entonces, yo creo que ahí tienen que hacer un esfuerzo por tener absoluta claridad”, recalcó.

En este contexto, la magistrada Soto Fregoso también aseguró que el máximo tribunal en materia electoral cuenta con los recursos necesarios para resolver todos los asuntos relacionados con esta elección, al tiempo que confió en que se realizará en orden, paz y con apego a la ley y la Constitución.

“Hacer un llamado general, porque no tienen más garantías, ni más prohibiciones, según el cargo que desempeñas, me parece que todos y todas las candidatas y los candidatos deben de cumplir por igual y ahora sí que, de manera universal lo que establece la Constitución y ahí el llamado es apegarnos, por supuesto a la Constitución, a las leyes, a las reglas de este proceso electoral, que las conozcan muy bien, porque acuérdate que la ignorancia de la ley no te exime de la responsabilidad”, añadió la magistrada presidenta.