Posponen renovación de presidencia de Diputados

La Cámara de Diputados arranca el segundo año de la LXVI Legislatura enfrascada en una disputa por la presidencia del Congreso.

Este domingo, los líderes parlamentarios de San Lázaro debían acordar la elección de las y los nuevos integrantes de la Mesa Directiva de esta Cámara; incluida la presidencia que, de acuerdo con las normas internas, le tocaría al PAN.

No obstante, Morena y sus aliados, el PT y PVEM, mostraron resistencia para acatar este acuerdo, pese a que a lo largo de la semana el líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal aseguró que serían respetuosos de la ley.

El principal de los conflictos fue entorno a las propuestas que hizo el PAN para presidir la Cámara baja, pues perfilaba a las diputadas Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, o a los diputados Federico Doring y Germán Martínez Cázares; no obstante, debido a que todos ellos han tenido fuertes roces con la oposición, Morena y sus aliados decidieron vetarlos.

Es así que ante la falta de consensos, se acordó posponer la elección de la Mesa Directiva hasta el 5 de septiembre. Dejando en funciones la actual integración, con Sergio Gutiérrez Luna (Morena) a la cabeza, y siendo el diputado que recibirá, este 1 de septiembre, el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Congreso.

Defienden perfiles

De acuerdo con Elías Lixa, coordinador del PAN en San Lázaro, estos cuatro perfiles son de sólida trayectoria, y un orgullo por su experiencia legislativa, por su capacidad de diálogo, por su capacidad institucional, pero sobre todo porque cuentan con el absoluto respaldo de su bancada, ya que se aprobaron estos nombres durante su reunión previa, que se llevó a cabo este domingo para definir, de manera unitaria y con diálogo interno, los perfiles que propondrá para la presidencia de la Cámara de Diputados.

Es de resaltar que en un inicio y según declaraciones de la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, Morena no quería darle la presidencia al PAN, sin embargo, tras horas de negociaciones se logró que cumplieran con la ley.

“Es que en un principio no querían, no quieren que la Mesa sea presidida por Acción Nacional, ya logramos que se cumpla de acuerdo a ley… no sólo la ley sino la pluralidad porque no está en la ley de género, pero no es una formación que se ha venido cumpliendo si fue hombre o es hombre, sigue mujer”, detalló.

La diputada naranja dijo reconocer la buena voluntad de los coordinadores de Morena y el PAN para aplazar la designación de la presidencia, pues “lo que no quisimos hacer es llegar a una confrontación de tal manera que lo único que hubiera acá, o no hubiera sesión, o hubiera también fricciones, porque al final de cuentas México necesita que esté instalada la Mesa Directiva, hay un compromiso del coordinador Ricardo Monreal, nosotros le creemos, no sesionaremos ni haremos ningún procedimiento en la Cámara hasta que se vote la Mesa Directiva antes del 5 de septiembre”, explicó.

Por su parte, el Coordinador del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que su partido respalda las propuestas del PAN, al tiempo que confían en que se podrán superar los desacuerdos.

“El problema de Morena es que polariza, yo espero que aquí hagamos un espacio y que regresemos a la institucionalidad. Si ustedes se fijan, no va a haber otro trabajo esta semana más que tratar de sacar ese acuerdo”, dijo.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila (Morena), aseguró que el procesamiento de la elección de la Mesa Directiva que, por ley, le corresponde al PAN, saldrá en los próximos días.

Indicó que se ha acordado, “en un afán de respeto, recibir mañana el informe de gobierno que estará presentándose por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fijación de posiciones. Y hasta en tanto no se logre la Mesa Directiva y su elección, se van a agotar los asuntos que tenemos pendientes en esta agenda legislativa que arranca el día de mañana”.

Mientras que el diputado José Elías Lixa, sostuvo que “en este momento no existen condiciones para construir las dos terceras partes que nos impone como requisito la propia Constitución” y determinar el día de hoy esta solución”. Sin embargo, la propia Constitución da un espacio para abrir el diálogo dentro del margen constitucional y llegar a ese acuerdo.

Precisó que se ha dejado la propuesta en manos de cada uno de los grupos parlamentarios para que hagan su proceso necesario. “Hoy el grupo parlamentario del PAN, en conjunto con todos los grupos parlamentarios, hemos tomado esta determinación para bien del ánimo de la Cámara y no entrar a situaciones de enconamiento”.

Finalmente, tras retrasar la elección de la Mesa Directiva, la Cámara de Diputados, en sesión preparatoria, aprobó por unanimidad este acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y se declaró instalada para sesionar este lunes.