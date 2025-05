Piden nuevos protocolos para estaciones migratorias

Ante la salida de Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración (INM), la dependencia debe de evolucionar hacia una institución que no solo gestione flujos migratorios, sino que promueva la integración y proteja la dignidad de las personas migrantes, en un contexto global cada vez más complejo, consideraron especialistas en entrevista con El Economista.

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina tomó el cargo como nuevo titular del INM, en sustitución de Francisco Garduño. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de darle posesión del cargo.

Durante el acto protocolario, el nuevo titular afirmó que su gestión al frente del INM se enmarcará en una política migratoria “ordenada, regular y segura”, con énfasis en el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.

Sin embargo, Alma Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, mencionó que si bien hay avances en la dependencia persisten retos importantes.

Entre ellos, la necesidad de establecer protocolos especializados para las estaciones migratorias y las acciones del INM, así como una revisión de la Ley de Migración para adaptarla a las dinámicas actuales.

También urgió a desarrollar modelos de integración más inteligentes para migrantes que ya residen en México, muchos de los cuales carecen de estatus migratorio legal, enfrentando explotación laboral y condiciones precarias.

De igual manera, propuso regularizar a estas poblaciones y trabajar en alianza con el sector privado para generar oportunidades laborales, como programas de empleo temporal.

“Yo creo que es necesaria, en la política migratoria mexicana, la inclusión laboral, el poder regularizar a quien ya está nuestro territorio desde hace mucho tiempo, que no siga de forma irregular, así como nosotros peleamos mucho por nuestros mexicanos en Estados Unidos, pues creo que hoy debemos tener procesos para que justo ese tema sea ordenado: que la gente no tenga que estar en la calle, porque pues mucha gente no puede ni rentar un espacio, porque no tienen ni papeles ni nada, entonces trabajan en la informalidad”, mencionó la especialista.

Incendio, parteaguas

Por su parte, Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia, mencionó que el caso del incendio de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y 27 más resultaron lesionadas, debe marcar un parteaguas para transformar de raíz al Instituto.

Mencionó que, entre las propuestas que harán a la nueva administración, mencionó tres líneas esenciales: el respeto a la ley y a los derechos humanos, el fin del trato criminalizador a los migrantes y una reforma profunda de las condiciones de detención.

“La Ley de Migración, los reglamentos y la Constitución no dicen en ningún lado que los migrantes sean delincuentes”, enfatizó el experto.

Panorama migratorio

Según los datos más recientes del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 1,104 migrantes murieron o desaparecieron en 2023 en el continente americano, de los cuales 533 casos ocurrieron en la frontera entre México y Estados Unidos, considerada una de las más peligrosas del mundo para las personas en contexto de movilidad.

Hasta el 15 de abril pasado, los datos de la OIM revelaron que había 41 muertes de migrantes en dicha ruta.

Sin embargo, a nivel nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que desde 2019 y hasta abril de 2024, se habían encontrado al menos 366 cuerpos de migrantes en la frontera norte del país, especialmente en los municipios de Piedras Negras, Acuña (Coahuila) y Matamoros (Tamaulipas).

Por otro lado, los últimos seis años, México ha registrado un crecimiento en el número de personas retenidas por las autoridades migratorias.

De acuerdo con cifras oficiales, entre 2018 y 2024, el número de retornos pasó de 131,445 a 1 millón 234,698 personas, lo que representa un aumento de aproximadamente 839 por ciento.