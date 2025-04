Pide Sheinbaum no utilizar a México en campañas electorales extranjeras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los políticos estadounidenses a no utilizar a México en sus campañas electorales.

Desde Campeche, la jefa del Ejecutivo federal advirtió que México no debe ser utilizado como tema de campaña en las próximas elecciones estatales de Estados Unidos, y afirmó que el país ha recuperado su dignidad y fuerza gracias al movimiento que encabeza.

“Hay que decir que en nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie, (…) porque no sé si saben, pero en EU el próximo año va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales. Que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tiene, que no utilicen a México para hacer campaña, porque México les da muchas clases en valores, en ética, en desarrollo, en muchas cosas”, enfatizó la mandataria de la República mexicana.

Sheinbaum Pardo también recordó que, en sus conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado que México no es un gran consumidor de drogas, gracias a los valores familiares y las campañas preventivas impulsadas desde el sexenio anterior, como “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata”.

“Él me preguntó: 'oiga, ¿y en México se consumen drogas?’. Y le dije: ‘bueno, sí tenemos un problema de adicciones, pero no del tamaño del que tiene Estados Unidos’. De hecho, él lo ha dicho públicamente: ‘Estados Unidos es un gran consumidor de drogas’”

“Así que hay que sentirnos muy orgullosos porque, además, hoy más que nunca: ¡El pueblo de México con la Cuarta Transformación recuperó su dignidad y su fuerza, y nadie nunca se la puede quitar!”, indicó la titular del Ejecutivo federal.

Esta petición realizada por la titular del Ejecutivo federal no es nueva, la semana pasada durante su conferencia matutina recordó que estas acciones son recurrentes por parte de los candidatos a puestos en EU.

“Recuerden que en Estados Unidos hay campañas, casi ya, para las gubernaturas y que a veces —cosa que no aceptamos— usan a México como parte de esas campañas”, mencionó en ese momento.

Desde Pedro Escobedo, Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio este domingo el banderazo de inicio a las obras del Tren México-Querétaro, un proyecto largamente esperado que será inaugurado en 2027, tras dos años y medio de trabajos de construcción.