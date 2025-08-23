Persisten desigualdades geográficas en el acceso a suministro de agua potable

El acceso efectivo al agua no es un derecho universal en México, existen brechas de desigualdad importantes entre regiones.

Algunas familias cuentan con suministro diario de agua en sus viviendas, mientras que otras sólo cada tercer día o incluso menos.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en estados como Baja California Sur y Guerrero el suministro de agua potable diario sólo llega a 1 de cada 4 hogares.

Por su parte, algunas entidades como Nuevo León o Yucatán registran más del 96% de las viviendas con suministro de agua potable todos los días.

En la Ciudad de México, por ejemplo, sólo el 77.8% de las viviendas tienen este derecho; el resto tiene que guardar agua para el uso cotidiano porque no cuentan con suministro diario.