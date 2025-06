ONU alerta escalada en consumo de fentanilo y metanfetamina

México enfrenta un crecimiento alarmante en los casos de personas que requieren tratamiento por consumo de fentanilo y metanfetamina, alertó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su más reciente Informe Mundial sobre las Drogas 2025 (WDR, por sus siglas en inglés).

Mientras que en Estados Unidos y Canadá se observan señales iniciales de estabilización e incluso reducción de muertes por sobredosis de fentanilo —con 74,091 y 7,057 fallecimientos reportados respectivamente en 2023—, en México la tendencia va en sentido contrario, con un aumento sostenido en los ingresos a tratamiento por consumo problemático de esta sustancia entre 2018 y 2023.

La ONU identificó, en el informe, a México como uno de los principales centros de manufactura de metanfetamina a gran escala a nivel global, junto con Myanmar y Afganistán. Aunque las incautaciones de metanfetamina en Norteamérica disminuyeron después de 2021, en el caso mexicano los datos muestran un incremento en las admisiones a tratamiento, especialmente en hombres.

“El mercado de metanfetaminas continúa su expansión, con México como un eje clave en la producción regional. Esto se refleja no sólo en la magnitud de los decomisos, sino también en el crecimiento de daños a la salud pública”, señaló el documento

Sobre el tráfico de fentanilo, el documento precisa que el 99% de las incautaciones mundiales en 2023 se realizaron en América del Norte, principalmente en Estados Unidos, y que la mayoría de las incautaciones entre 2022 y 2024 tuvieron origen en México. Aunque se advierte una posible estabilización en el crecimiento del mercado, también se subraya que este fenómeno podría estar relacionado con una mayor vigilancia sobre los precursores químicos en territorio mexicano.

“En Estados Unidos muestra signos de declive, con una menor pureza, menos decomisos de pastillas y una baja en la disponibilidad de precursores químicos desde México. Esto refleja una creciente conciencia entre los proveedores sobre los controles internacionales vigentes”, sostuvo el documento.

No obstante, la UNODC enfatizó en el texto que el consumo no médico de fentanilo sigue siendo altamente preocupante, al continuar desplazando a opioides tradicionales como la heroína, e incluso adulterando drogas no opioides, lo que agrava los riesgos para los consumidores.

Contexto global

Por otro lado, la UNODC advirtió que 316 millones de personas entre 15 y 65 años consumieron drogas en 2023, lo que representa el 6% de la población global. Esta cifra representa un aumento significativo respecto al 5.2% registrado en 2013.

La cannabis se mantuvo como la sustancia más consumida (244 millones de usuarios), seguido por opioides (61 millones), anfetaminas (30.7 millones), cocaína (25 millones) y éxtasis (21 millones).

Mientras que sólo una de cada 12 personas con trastornos por consumo recibió tratamiento en 2023, mientras que el impacto social y económico sigue creciendo: medio millón de muertes y 28 millones de años de vida saludable perdidos por causas relacionadas con drogas.

El mercado global de cocaína vivió en 2023 su mayor expansión en la historia, con una producción ilegal de 3,708 toneladas, un 34% más que el año anterior. Las incautaciones globales llegaron a 2,275 toneladas, un salto del 68% respecto al promedio 2019–2023, y el número de consumidores pasó de 17 millones en 2013 a 25 millones el año pasado.

Además, se subrayó la expansión del narcotráfico hacia Asia y África, y advirtió que la violencia antes concentrada en América Latina ahora se desplaza a Europa Occidental, con los grupos del crimen organizado de los Balcanes ganando influencia.