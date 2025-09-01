Nuevos ministros, magistrados y jueces rinden protesta en el Senado

El Senado de la República realiza este 1 de septiembre la ceremonia de toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación, un evento que marca el inicio de funciones de 881 cargos electos en el proceso extraordinario del 1 de junio.

El abogado Hugo Aguilar fue el candidato más votado como ministro y por ello presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), conformada por nueve ministros, seis de ellos cercanos al oficialismo.

"Tengan la seguridad de que es una corte distinta (...), aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo", dijo el jurista mixteco, quien fue funcionario del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Aguilar será el segundo indígena en encabezar el máximo tribunal luego de que Benito Juárez, considerado padre del México moderno, lo hiciera brevemente antes de ser electo presidente (1858-1872).

La mañana de este lunes, al rendir su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial.

Con los jueces electos, "se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia" para los mexicanos, dijo la mandataria federal .