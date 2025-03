Niegan acceso a Blanco a la indagatoria en su contra

Luego de librar el proceso de desafuero, el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, acudió este jueves a declarar ante la Fiscalía de Morelos por la denuncia presentada en su contra por el delito de intento de violación de su media hermana; a su salida confirmó que no pedirá licencia.

"Aquí estoy, no me escondo, no corro. Aquí estoy, no pasa nada, aquí estoy dando la cara (…) Hoy le tengo mucha confianza a la fiscalía, la otra era un desastre, siempre lo he dicho, que el exfiscal cambiaba los dictámenes, cambiaba las carpetas de investigación. (...) Aquí estoy, que se esclarezca bien, es lo único que le pido a la fiscalía", expresó el también exgobernador de Morelos.

Asimismo, el diputado morenista aseveró que esta denuncia se trata de una “revancha política” del exfiscal de Morelos Uriel Carmona y que no pedirá licencia como diputado mientras se indaga el caso.

En tanto, su defensa legal añadió que su cita en la fiscalía fue voluntaria, al tiempo que destacó que el agente del Ministerio Público no les permitió el acceso a la carpeta de investigación debido a que el diputado de Morena no ha sido notificado formalmente sobre la investigación en su contra.

“Vamos a impugnar el acuerdo que se nos acaba de notificar, en el cual nos están negando el acceso a la carpeta, insisto, por no existir un acto de molestia. Esto evidencia que están tratando de ocultar algo, y nos preocupa que no nos permitan acceder a los detalles que podrían esclarecer el caso”, dijo.

Por su parte, la Fiscalía de Morelos aseguró que en este caso se conducirá “con responsabilidad y legalidad, sin emitir juicios anticipados y evitando toda forma de politización o revictimización”.

A través de un comunicado, esta autoridad estatal también indicó que el legislador morenista acudió de manera voluntaria, aunado a que el acto se “desahogó conforme a los protocolos establecidos por la normatividad aplicable, en un ambiente de respeto, confidencialidad y pleno apego a derecho”.

Niega Sheinbaum apoyo

Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no defenderán a nadie.

“Nosotros no vamos a proteger a nadie, eso tiene que quedar clarísimo, pero tiene que demostrarse que, en efecto, hay un delito. ¿Quién lo define? La fiscalía. Entonces, tiene que seguir la investigación, la investigación no se cierra.

“Y esta idea de que ahora, la presidenta está protegiendo. Yo no protejo a nadie; protejo al pueblo de México, es mi responsabilidad, y a mi familia. Pero nosotros no vamos a proteger a una persona que haya cometido un delito”, comentó.

Por su parte, el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que su partido no protege a Cuauhtémoc Blanco, no obstante, confirmó que la solicitud de desafuero en contra del exfutbolista fue desechado por el hecho de ser un caso interpuesto por Uriel Carmona, exfiscal de Morelos.