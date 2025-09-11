Nayarit fortalece su sistema pensionario con pago de pensiones y nuevo Centro de Atención del FAN

Consolidación institucional garantiza certeza financiera y justicia social para las y los trabajadores del estado.

Tepic, Nayarit, 11 de septiembre de 2025.– El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, encabezó el arranque del pago de pensiones y la inauguración del Centro de Atención al Trabajador del Fondo de Ahorro Nayarit (FAN), un paso clave en la modernización del esquema pensionario estatal. Con esta medida, la administración estatal refrenda su compromiso con la seguridad económica y el futuro digno de las y los servidores públicos.

En apenas año y medio, el gobierno nayarita ha impulsado una transformación de fondo en el sistema de pensiones, sustentada en cinco ejes: modernización del modelo, reconocimiento de aportaciones históricas, acceso transparente a la información, atención personalizada y la entrega puntual de pensiones.

Acompañado por Sergio Arnedo de la Parra, presidente del Fondo Soberano Nuevo Nayarit; José Luis Ledesma Beraud, presidente del Fideicomiso Nuevo Nayarit; y José Gabriel Camarena Morales, coordinador general jurídico del estado, el mandatario recordó que en administraciones anteriores “hubo un huachicoleo de las pensiones”, pues los recursos de los trabajadores fueron desviados a otros fines.

“Hoy tenemos alrededor de 515 millones de pesos en el Fondo de Ahorro de Nayarit, 515 millones de pesos, que hace legítimo un derecho, un derecho que dejó el esposo, un derecho para los hijos, un derecho para qué comer el día de mañana, yo quisiera que esas personas pensaran en ese derecho. Agradezco a todos y todas las que colaboran en el FAN, no ha sido fácil, pero las cosas difíciles las tiene que enfrentar alguien, para hacer contrapeso a los que actúan mal, debemos hacer un contrapeso con los que actuamos bien por Nayarit, así es que el día de hoy yo vengo a entregar estas primeras constancias que garantizan ya las pensiones para ustedes, no saben lo feliz que me hacen”, expresó el doctor Navarro Quintero.

En su mensaje final, añadió: “Nayarit está para ser el mejor de los estados, para ser el punta de lanza del país, para acompañar en todo momento a Claudia Sheinbaum, me siento muy orgulloso de ser nayarita, pero me siento más orgulloso de haber enfrentado riesgos y seguirlos enfrentando, pero ayudar a mi gente que son ustedes”.

Por su parte, Maribel Lares Coronado, presidenta del Fondo de Ahorro Nayarit, informó que más de 14 mil trabajadoras y trabajadores de 45 dependencias ya abrieron su cuenta de ahorro para el retiro. Subrayó que, gracias a la visión del gobernador, los mayores beneficiados son los propios servidores públicos estatales.

“El FAN es un instrumento diseñado para hacer justicia a las y los trabajadores del estado, garantizándoles los recursos necesarios para que puedan gozar de una pensión como la que merecen y un futuro como se lo imaginan. Los rendimientos obtenidos para las y los trabajadores del gobierno del estado de Nayarit, se encuentran entre los más altos del mercado y están casi cuatro veces por encima de la inflación. Este año, el rendimiento promedio anual de las cuentas individuales es de 13.58%”, concluyó.

Con estas acciones, la administración de Miguel Ángel Navarro Quintero reafirma su apuesta por la justicia social y por consolidar un sistema pensionario que brinde certeza y bienestar a quienes han dedicado su vida laboral al servicio de Nayarit.