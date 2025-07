Mujeres de Michoacán preparadas para la gubernatura: Bedolla

Morelia, Michoacán, 3 de julio de 2025.- Las mujeres están imparables y listas para gobernar Michoacán, afirmó el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, al señalar que será el último hombre gobernador del estado.

Al participar en el acto conmemorativo por el Día Internacional del Sufragio Femenino “Las Mujeres al Poder”, manifestó que en estos tiempos de transformación las mujeres están llamadas a ser las protagonistas del cambio verdadero.

Ramírez Bedolla reflexionó que a 70 años del voto femenino en México el camino no ha sido fácil, pero que las mujeres han demostrado que pueden convertirse en lo que quieran ser, ya que todo está a su alcance. “Porque no hay techo de cristal que no pueda romperse con organización y sororidad. Vivimos tiempos de transformación y están llamadas a ser protagonistas del cambio verdadero”, dijo.

Destacó que en su administración las mujeres encabezan políticas como la educativa y de obras públicas, además de que su gobierno está comprometido con la igualdad sustantiva, razón por la que ha implementado una agenda feminista y acciones con perspectiva de género para sancionar la violencia vicaria, fortalecer la autonomía económica, endurecer las penas contra el feminicidio y legalizar el aborto.

En su participación, la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, al celebrar los 70 años del voto femenino en el país advirtió que no solo se trata de llegar y mantenerse, sino de ejercer el poder de manera distinta.