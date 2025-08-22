Para una movilidad sin límites, arranca Ricardo Gallardo obra con impacto a tres municipios metropolitanos

El Gobernador del Estado dio el banderazo de inicio a las obras de reconstrucción del Camino al ejido La Libertad que abarca los municipios de Soledad, capital y Villa de Pozos y entregó apoyos del programa Educación Sin Límites.

Tras más de 25 años de abandono y múltiples omisiones de la herencia maldita, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio arranque a la rehabilitación integral de la calle Camino al ejido La Libertad, en el tramo de avenida José de Gálvez a Cordillera Oriental, que impactará en la movilidad sin límites de los municipios conurbados de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

Con las obras que beneficiarán a más de 100 mil habitantes de la zona metropolitana, el Mandatario Estatal también entregó apoyos del programa Educación Sin Límites, que en todo el Estado lleva útiles, mochilas, zapatos, cuadernos de trabajo a más de 500 mil alumnas y alumnos, contribuyendo a eliminar el rezago educativo y generando ahorros importantes a la economía familiar.

En su mensaje, Gallardo Cardona recordó que las pasadas administraciones dejaron en el olvido esta vialidad porque corresponde a tres municipios diferentes, pero con el trabajo sin límites de Gobierno Estatal, se promueve infraestructura que impacta en la movilidad y el desarrollo económico regional, generando más seguridad en la zona, un incremento en la plusvalía y la oportunidad de crecimiento de los negocios.

La obra de la calle Camino al ejido La Libertad, de la avenida José de Gálvez a Cordillera Oriental, se ejecutará con una inversión superior a los 23 millones de pesos, y contempla trabajos de terracerías, pavimentación con concreto hidráulico, redes de agua potable y drenaje sanitario, guarniciones y banquetas, señalamiento, además de la rehabilitación del alumbrado público.

Las y los vecinos de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, municipios unidos por este proyecto, celebraron la inversión estatal, mientras que el Gobernador del Estado se comprometió a continuar fortaleciendo y pavimentando calles para las que familias tengan mejores condiciones de vida.