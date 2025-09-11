Morena lidera preferencias a gobernador de Michoacán

Morena y Raúl Morón Orozco encabezan las preferencias para la elección de gobernador en Michoacán, indicó una encuesta levantada por Mitofsky para El Economista.

De acuerdo con el ejercicio de opinión, 35.6% de los encuestados indicó que si hoy fueran las elecciones para mandatario estatal sufragarían por Morena; en segundo lugar se ubicó el PAN (21.5%) y en tercer el PRI (10.2%).

También se le preguntó a los encuestados sobre los candidatos por Morena y aliados (PVEM y PT). Orozco Morón obtuvo 31.1% de las preferencias; seguido de Carlos Torres Piña (21%) y Fabiola Alanís (14.2%).

Nota metodológica: Encuesta realizada en vivienda en Michoacán a 1,000 ciudadanos mayores de 18 años con credencial de elector, entre el 28 y 31 de agosto de 2025.