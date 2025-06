Monreal anuncia periodo extraordinario del 23 junio al 2 de julio; discutirán 22 reformas pendientes

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que por acuerdo de los grupos parlamentarios, se llevará a cabo un periodo extraordinario del 23 de junio al 2 de julio en ambas cámaras del Congreso de la Unión, para discutir, al menos, 22 reformas pendientes.

Pese a que será hasta este viernes cuando la Comisión Permanente discuta la posibilidad de un periodo extraordinario, Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, sostuvo que “hasta ahora, la fecha que yo he conversado con los grupos parlamentarios y con los diputados de Morena será del 23 de junio, a las cuatro de la tarde, hasta el 2 de julio. A ver si podemos agotar los temas”.

En este contexto, detalló que la Cámara de Diputados cuenta con unos 12 dictámenes por desahogar; mientras que el Senado enlista otros 10 asuntos. No obstante, advirtió que están en espera de otras cinco iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum relacionadas con leyes secundarias del Poder Judicial, lo que daría un total de 27 temas para discutir en el periodo extraordinario.

En el caso de la Cámara baja, indicó que el debate contemplan reformas como: Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el dictamen sobre la transferencia de funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); la Ley de la Guardia Nacional que contempla el paquete de ocho reformas a diversos ordenamientos, y una de la Comisión de Seguridad Social, en materia de retiro por desempleo.

En el caso del Senado, perfiló que se incluirán las reformas relativas a la de trámites burocráticos; modificaciones a la Ley Sobre Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en materia de reconocimiento a las mujeres que han transformado nuestra patria; distintas modificaciones de leyes en materia ferroviaria y de armonización normativa y la reforma a diversas disposiciones de la Ley de Impuestos Generales y de Importación y Exportación, llamada Totoaba.

En tanto que las que tiene el Senado como Cámara de origen y para actuar como Cámara revisora en el periodo extraordinario son: La Ley General de Vida Silvestre, que se refiere a los delfines; la ley que se le ha denominado lavado de dinero, en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus modificaciones al Código Penal Federal; la del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Desaparición Forzada de Personas; la de Competencia Económica, y la de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De igual forma, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene pendientes en mandar al Congreso reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y Ley General de Salud (vapeadores).

“Estas son las que no han llegado, que no tenemos iniciativas y que mientras no tengamos iniciativas, no podemos incluirlas en el periodo extraordinario. Son cinco y salvo la última, de vapeadores, las otras cuatro son reformas secundarias a la reforma judicial constitucional”, añadió.

Asimismo, ante cuestionamientos sobre si se pueden discutir asuntos pese a no tener un dictamen por parte de las comisiones, como lo serían en el caso de estas cinco iniciativas judiciales, Ricardo Monreal consideró que no se necesiten dictámenes aprobados para convocar a un periodo extraordinario, ya que aseguró que la Constitución marca que para convocar se necesita el documento o la iniciativa y el procesamiento se puede llevar dentro del periodo extraordinario, incluyendo la elaboración del dictamen.

“Bastaría con que enviaran la iniciativa de ley o presentarla algún diputado o legislador para que ésta sea contemplada en el periodo extraordinario”, sostuvo.

No obstante, comentó que si mañana no llegan las iniciativas de ley relativas al Poder Judicial o si no se logra concretar un acuerdo en lo de desaparición de personas o en la Ley de Telecomunicación y Radiodifusión, podría convocarse a un periodo extraordinario sólo con las materias que se tienen enlistadas y en el trayecto de la celebración de dicho periodo o después de que se inicie, puede sesionar la Permanente y modificar la convocatoria, ampliando el número de temas a tratar, lo que, aseguró, es perfectamente legal.