Mario Delgado: SEP arranca en Morelos la segunda etapa de la estrategia “Vive saludable, vive feliz

En la escuela primaria federal Tepoztécatl, ubicada en el municipio de Jiutepec, Morelos, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó este fin de semana el lanzamiento de la segunda fase de la estrategia Vive saludable, vive feliz, con la cual se valorará a 5 millones de alumnas y alumnos hasta finales de 2025 en todo el país, asegurando que la comida chatarra no regresará a las escuelas y que se seguirá impulsando la alimentación saludable.

En presencia de casi mil alumnas y alumnos, así como personales docente y directivo, y acompañado por la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, el titular de la SEP señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó que las escuelas se conviertan en espacios para la promoción de la salud y la prevención de las adicciones.

“La meta es muy ambiciosa: lograr la generación más saludable, más fuerte y feliz de la historia de nuestro país. Ese es el compromiso que tenemos con la Presidenta de México”, expresó ante niñas y niños, madres y padres de familia que manifestaron sentirse mejor con el cambio de alimentación.

Informó que, en la primera fase de la estrategia, ya se evaluó a más de 4 millones de niñas y niños, a quienes se les tomó peso y talla, se calculó su índice de masa corporal, se les realizó un examen de la vista y dental, además de impartirles una plática de salud.

Señaló que los resultados ya fueron entregados a madres, padres y familias, a quienes exhortó a llevar a sus hijas e hijos a las clínicas en caso de que presenten obesidad, sobrepeso, caries o debilidad visual, para que reciban la atención necesaria y, en su caso, lentes de manera gratuita.

“La estadística nos dice que el 40 por ciento presenta obesidad o sobrepeso. El reporte indica la clínica de salud a la que pueden llevar a sus hijos para recibir orientación nutricional y lograr que esta detección tenga un efecto, un impacto real. Necesitamos esa guía porque, como padres de familia, muchas veces no sabemos qué hacer”, expuso.

Detalló que al concluir el ciclo escolar 2024-2025, el 98 por ciento de los planteles escolares en el país dejaron de vender comida chatarra en sus cooperativas, consolidando uno de los objetivos centrales de la estrategia Vive saludable, vive feliz.

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia comentó que, en esta segunda fase —de septiembre a diciembre—, las brigadas de salud visitarán 400 escuelas, con lo que se cubrirá la totalidad de las instituciones de Educación Básica de la entidad.

La mandataria agradeció a maestras, maestros y familias por su apoyo, pues gracias a ello las niñas y los niños comprendieron la importancia de este sistema de salud. Destacó que los cambios de hábitos son para su beneficio, porque se busca que estén sanos y felices tanto en las escuelas como en sus hogares.

La secretaria de Educación de Morelos, Karla Aline Herrera Alonso, informó que en la entidad ya fueron valorados 66 mil 833 niñas y niños de 425 escuelas. Los resultados revelan que el 20.99 por ciento presenta obesidad, el 19.26 por ciento, sobrepeso, y el 37 por ciento, debilidad visual. Por ello, convocó a todas las comunidades escolares a trabajar para revertir estas cifras.

La alumna Gloria Monserrat expresó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) promueve una vida saludable y sienta las bases de un futuro prometedor, porque cuida de la salud de las y los estudiantes. Señaló que, gracias a la estrategia, se han adquirido nuevos y mejores hábitos, ya que un niño bien alimentado piensa mejor, sobre todo si se le suma la práctica de ejercicio.

Como parte del inicio de la segunda fase, el titular de la SEP y la gobernadora inauguraron en esa escuela la Feria de la Salud, recorrieron el circuito donde se toma peso y talla a las y los alumnos, se realizan revisiones visuales y bucales, además de mostrar los alimentos saludables que ya se ofrecen en el recreo.