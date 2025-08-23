Mario Delgado: Con la Nueva Escuela Mexicana se concreta la transformación educativa más profunda desde Torres Bodet

El secretario de Educación Pública presidió la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público 2025 al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.

A los galardonados, quienes recibieron reconocimiento por 25, 30 y 40 años de servicio en la SEP, les dijo que deben sentirse parte del proyecto educativo de la ahora Cuarta Transformación

Estamos orgullosos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que implicó un cambio en el modelo pedagógico que no se había realizado desde Jaime Torres Bodet, y todo en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público 2025 al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.

En el despacho histórico de José Vasconcelos, Delgado Carrillo entregó reconocimientos a ocho personas por sus 25, 30 y 40 años de servicio en la SEP, a quienes expresó que deben sentirse parte del proyecto educativo de la Cuarta Transformación, iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy continúa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una dinámica distinta a la de otros periodos que ha vivido el país.

Delgado Carrillo destacó que la SEP se esfuerza todos los días por estar a la altura de lo que el Sistema Educativo Nacional necesita, así como de lo que espera la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de esta dependencia.

Agregó que, al igual que las y los galardonados, comparte la pasión por el aprendizaje, por la enseñanza y por los niños, esa “hambre permanente, esa flama interna de siempre querer saber más”.

Subrayó que las instituciones se construyen con la participación de personas comprometidas que, independientemente de quién esté al frente, se mantienen firmes con el objetivo de apoyar a quien dirija la SEP, una de las secretarías más importantes del país.

Comentó que la ceremonia se realizó en el despacho de Vasconcelos por ser el espacio más simbólico de la educación pública en México, “como un pequeño homenaje por todos los años de vida que han dedicado, además de su medalla y los incentivos que habrán de recibir”.

A pesar de las presiones que conlleva encabezar la SEP, Delgado Carrillo aseguró contar con un respaldo fundamental de las y los servidores públicos de la institución, a quienes agradeció el esfuerzo y sacrificio que realizan en beneficio de la educación, de sus familias y por todas las horas dedicadas al servicio.

El titular de la SEP entregó reconocimientos a Érika Mendoza García y Joel Mendoza Cruz, por 25 años de servicio; a María de la Luz Silvina Ávila Romero, Miguel Ángel Briceño Corona, Luis Arturo Lino Castro, Leonel Miranda Mondragón y Ana María Téllez Hernández, por 30 años; y a Sergio Corona Flores por 40 años de servicio.