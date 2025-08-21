Mario Delgado: Expansión de infraestructura garantiza igualdad y consolida la Nueva Escuela Mexicana

En la Cuarta Transformación dignificamos a las y los jóvenes que los neoliberales llamaron “ninis” para no darles opciones de estudiar

Hay becas, espacio para todos los aspirantes, más infraestructura, aunque los conservadores pretendan negarlo

Supervisa titular de SEP, avances en la construcción del nuevo CBTIS 293 en Tizayuca, uno de los compromisos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana constituye un paso decisivo en la transformación de la Educación Media Superior, al integrar una formación académica de calidad con el desarrollo de habilidades socioemocionales que permitan a las y los jóvenes construir un proyecto de vida pleno, uno de los compromisos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con todas y todos los estudiantes del país.

Al encabezar una visita de supervisión a los avances en la construcción del CBTIS 293, en Tizayuca, Hidalgo —que será entregado en diciembre— y acompañado por las y los estudiantes que formarán parte de este plantel, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que durante años los gobiernos neoliberales ignoraron a los jóvenes, los llamaron “ninis” y les cerraron las oportunidades que por derecho les corresponden. Ahora, afirmó, en los gobiernos de la Cuarta Transformación y con la Nueva Escuela Mexicana (NEM) las y los jóvenes no son una estadística más, sino el corazón de la transformación.

Destacó que, gracias al compromiso del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hoy todas y todos los jóvenes cuentan con becas, espacios garantizados en la Educación Media Superior y más infraestructura educativa, a pesar de que los sectores conservadores pretendan negarlo.

Resaltó que, con el crecimiento de infraestructura escolar en todo el país, se consolida la NEM. Como ejemplo, señaló al CBTIS 293, que forma parte del programa que, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), contempla la construcción de 20 nuevos bachilleratos, la ampliación de 35 preparatorias y la reconversión de 30 secundarias para que ofrezcan este nivel educativo en turno vespertino.

Señaló que este plantel recibirá a la primera generación de 450 estudiantes del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana, el cual establece un tronco curricular común para todos los bachilleratos del país, garantizando movilidad académica, equidad e igualdad de oportunidades para las y los jóvenes.

Acompañado por el secretario de Educación de la entidad, Natividad Castrejón Valdés, el titular de la SEP señaló que en total serán 87 acciones a nivel nacional para impulsar la Educación Media Superior, lo que permitirá disponer de más de 37 mil nuevos espacios y facilitará que las y los jóvenes se inserten de manera exitosa en la economía.

Con la presencia de alumnas, alumnos, madres y padres de familia, docentes y directivos, Delgado Carrillo informó que la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) pondrá en marcha, en el nuevo año lectivo, 15 carreras adicionales. Asimismo, se revisaron 250 planes y programas de estudio para actualizarlos y vincularlos al sector productivo.

Recordó que, a partir del 1 de septiembre, entra en vigor el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato de la NEM, con un tronco común que permitirá la movilidad de las y los estudiantes. Además, las y los egresados recibirán dos certificados: de bachillerato, emitido por la SEP, y técnico, avalado por instituciones de Educación Superior, lo que les brindará mayores oportunidades.

Aseguró que este esfuerzo busca formar mejores ciudadanos, que amen a su comunidad y practiquen valores como la fraternidad, entre otros. Por ello, añadió, el nuevo plantel ofrecerá actividades culturales y deportivas, con el objetivo de que las y los estudiantes disfruten su estancia escolar y adquieran habilidades para toda la vida.

El director general del Centro de la SICT en el estado de Hidalgo, Pablo Octavio Olvera Sánchez, explicó que el CBTIS 293, de Tizayuca, Hidalgo, ocupa una superficie de 14 mil metros cuadrados (m2), donde se edifican dos edificios que albergarán aulas didácticas, sanitarios, talleres, aulas de cómputo y zona administrativa. La obra representa una inversión de 49.67 millones de pesos (mdp).

El secretario de Educación de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés, afirmó que la Educación Media Superior es fundamental en el desarrollo integral de las y los estudiantes, ya que es un momento único que los prepara para los retos que enfrentarán en el camino. Por ello, destacó la importancia de impulsar una formación integral que unifique la parte humana y la técnica.

Agradeció a la Presidenta de México y al titular de la SEP, Mario Delgado, por apoyar al estado, ya que 70 mil jóvenes reciben la Beca Universal Benito Juárez para la Educación Media Superior, además de que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) atenderá a 113 planteles de este nivel en Hidalgo.

La alcaldesa de Tizayuca, Gretchen Atilano Moreno, también agradeció al gobierno federal por elegir al municipio para la construcción de la nueva preparatoria, que ocupará un predio con un valor de 35 mdp y que fue donado por su administración.