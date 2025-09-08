Mario Delgado Carrillo encabeza acciones de sensibilización sobre el abuso sexual y el maltrato infantil

Blindar los planteles tendrá un impacto positivo no sólo en las aulas, sino en los hogares y en el entorno familiar, al fomentar una cultura de respeto y cuidado, afirma el titular de la SEP.

El abuso sexual infantil es un tema que cuesta trabajo verbalizar y escuchar: secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora.

La instalación de esta jornada en el calendario escolar complementa los lineamientos y protocolos de respeto y seguridad para proteger a niñas, niños y adolescentes: Sipinna.

Hoy se publicó en el DOF el Acuerdo 25/09/25, que establece los lineamientos para la prevención, atención, detección, intervención y medidas de no repetición en casos de violencia sexual y maltrato infantil en educación básica.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó en la escuela primaria Profesora Rosa Navarro, de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, la Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil, que se realiza simultáneamente en todas las escuelas de Educación Básica del país.

“Hoy rompemos el silencio bajo la premisa: Te veo, te creo y te cuido, porque proteger la infancia es proteger lo más valioso de nuestra patria”, afirmó.

Delgado Carrillo señaló que las autoridades educativas deben ser absolutamente intolerantes frente al abuso sexual y al maltrato infantil, porque las escuelas deben posicionarse como lugares seguros donde niñas, niños y adolescentes aprendan y se diviertan.

Acompañado por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, subrayó que blindar los planteles tendrá un impacto positivo no sólo en las aulas, sino también en los hogares y en el entorno familiar, al fomentar una cultura de respeto y cuidado.

Durante su mensaje, el titular de la SEP señaló que más del 16 por ciento de niñas y niños de 10 a 13 años reconocen haber vivido abuso sexual; en adolescentes de 14 a 17 años la cifra alcanza casi 38 por ciento, y cuatro de cada 10 delitos sexuales tienen como víctimas a menores de edad, lo que obliga a fortalecer las medidas de prevención y protección.

El secretario informó que este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 25/09/25, que establece los lineamientos para la prevención, atención, detección, intervención y medidas de no repetición en casos de violencia sexual y maltrato infantil en educación básica. Indicó, además, que la Subsecretaría de Educación Básica puso a disposición de las comunidades escolares distintos materiales didácticos en línea, así como carteles y guías para reforzar la conciencia en la comunidad escolar.

Finalmente, Delgado Carrillo aseguró que estas acciones buscan dejar claro que las niñas, niños y adolescentes no están solos, que merecen estar bien y que la violencia nunca es una forma de educar. “Cada gesto cuenta: una palabra amable, un adulto que escucha, una maestra que cree, un protocolo que se cumple. Así se construye un país donde la infancia florezca sin miedo”, subrayó.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, reconoció la importancia del inicio de esta jornada y se sumó a las tareas de concientización a través de la promoción de derechos, con la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, los cuales deben ser conocidos, ejercidos y respetados por niñas, niños, madres, padres y por todas las autoridades educativas en su conjunto, ya que la protección de las infancias es una responsabilidad colectiva.

En su intervención, señaló que el abuso sexual infantil es un tema que cuesta trabajo verbalizar y escuchar. Por ello, destacó la realización de la jornada, para que madres y padres de familia puedan identificar señales de riesgo: “estar al pendiente de las niñas y los niños, entenderlos cuando tienen alguna conducta extraña, cuando están irritados, cuando hay algo que no está bien, preguntarles y darles la confianza de que pueden contar lo que les está pasando”.

Sobre la prevención del abuso sexual y el maltrato infantil, la secretaria explicó a las niñas y a los niños que en esa etapa de la vida se decide mucho de lo que somos hacia adelante y enfatizó: “Las escuelas tienen que ser siempre un espacio seguro, un espacio donde las niñas y los niños puedan estar tranquilos, vivir en paz, que nadie les lastime, que nadie los toque, que nadie les maltrate”.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Lorena Villavicencio Ayala, indicó que la instalación de esta jornada en el calendario escolar complementa los lineamientos y protocolos de respeto y seguridad para proteger a niñas, niños y adolescentes.

Comentó que estos esfuerzos deben convertirse en una verdadera herramienta para garantizar el derecho de las y los alumnos a una educación en entornos seguros y protectores; a vivir sin violencia y maltrato, y a reconocer su participación en la toma de decisiones.

Reconoció al titular de la SEP por asumir el compromiso de que no haya más abusos contra niñas, niños y adolescentes, y urgió a la comunidad escolar a ser parte del mismo, ya que la seguridad escolar es responsabilidad de todas y todos los actores educativos.

La jornada de concientización inició con el conversatorio Protejamos a las infancias: responsabilidad compartida de la comunidad educativa, a cargo de Gabriela Escobar del Razo, subdirectora de Políticas de Prevención y Atención a las Violencias del Sipinna. Posteriormente, con la participación de las autoridades educativas y del magisterio del plantel, se elaboró el mural colectivo Manos que cuidan, voces que escuchan.

Adicionalmente, la SEP pone a disposición de la comunidad escolar de planteles públicos de Educación Básica de la Ciudad de México, materiales informativos, guías, protocolos y recursos didácticos para la prevención y atención del maltrato y abuso sexual infantil, disponibles en la página de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI): www.aefcm.gob.mx/uamasi/

Asistieron el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez; el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Pablo Yanes Rizo, y el director del plantel, Luis Alberto López Medina.