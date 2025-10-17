Mario Delgado Carrillo: Continuamos recorriendo escuelas afectadas por lluvias para asegurar la continuidad educativa en San Luis Potosí y Veracruz

La mayoría de las escuelas en la Huasteca han retomado clases, reflejo del compromiso y la solidaridad del pueblo potosino, destacó.

Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aquellas escuelas que presenten algún tipo de riesgo para las y los estudiantes serán evaluadas y, en su caso, reubicadas, resaltó.

En Poza Rica, Veracruz evalúa daños en algunos de los 303 planteles que resultaron afectados en la entidad

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, supervisó avances en las labores de limpieza y reparación de las escuelas afectadas por las lluvias en la región de la Huasteca Potosina y en el municipio de Poza Rica Veracruz. Agradeció a las madres y padres de familia, docentes y a toda la comunidad educativa que se sumó a estos trabajos junto con los gobiernos federal, estatal y municipal para enfrentar y superar la emergencia, y garantizar un regreso seguro a clases.

Durante la jornada de trabajo en la Huasteca, el titular de la SEP destacó, junto con el secretario de Educación de San Luis Potosí, Juan Carlos Torres Cedillo, la gran noticia de que la mayoría de las escuelas en las zonas afectadas han retomado clases, reflejo del compromiso y la solidaridad del pueblo potosino.

Delgado Carrillo subrayó que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se priorizará la seguridad y el bienestar de las comunidades escolares. Informó que aquellas escuelas en los estados afectados que presenten algún tipo de riesgo para las y los estudiantes serán evaluadas y, en su caso, reubicadas, con el fin de garantizar la seguridad de toda la comunidad escolar.

“El compromiso de la Presidenta Sheinbaum es claro: ninguna niña, niño y/o adolescente puede quedar sin estudiar. La educación es un derecho y debemos garantizarla en espacios dignos, seguros y con todas las condiciones para el desarrollo integral de nuestras y nuestros estudiantes”, afirmó el secretario.

Recordó que los 62 planteles afectados en San Luis Potosí como los 303 en Veracruz cuentan con una cobertura a través de Agroasemex, S.A., lo que garantiza las labores de limpieza, desazolve, reposición de mobiliario y equipo, así como reparaciones estructurales. Asimismo, comentó que ya se lleva a cabo el reabastecimiento de Libros de Texto Gratuitos (LTG) en las escuelas afectadas, para que ningún estudiante quede rezagado.

Mario Delgado reiteró que la SEP continuará trabajando en coordinación con las autoridades estatales y municipales para asegurar que todas y todos los alumnos regresen a las aulas lo antes posible, consolidando así el esfuerzo conjunto por una educación pública que no deje a nadie atrás.

Por su parte, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reconoció el apoyo brindado desde el primer momento de la contingencia por parte del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los habitantes de la Huasteca potosina. Destacó la presencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, en las zonas afectadas para supervisar los trabajos de rehabilitación de los planteles escolares y garantizar que niñas, niños y adolescentes regresen a clases.

En Veracruz titular de la SEP evalúa daños en planteles escolares

En Poza Rica, Veracruz, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, acompañado de autoridades educativas de la entidad continúa con sus recorridos de evaluación en algunos de los 303 planteles que resultaron afectados en la entidad por las recientes lluvias. Durante estas visitas, verificó personalmente los trabajos de limpieza y rehabilitación para garantizar que niñas, niños y adolescentes regresen a clases en condiciones seguras y dignas.

Entre los planteles que visitó se encuentra la escuela México, donde el secretario constatará los avances en reparaciones y el apoyo brindado por docentes, madres y padres de familia. Posteriormente, se trasladó a los centros educativos México y Alfonso Arroyo Flores, ubicados en la colonia México, respectivamente, para supervisar las labores de restauración de infraestructura escolar y mobiliario.

Delgado Carrillo también visitó las escuelas Alfonso Arroyo Flores, María Enriqueta y Venustiano Carranza, ubicadas en las colonias 27 de Septiembre y Flores Magón, así como el plantel León Felipe, con el objetivo de garantizar la seguridad y condiciones adecuadas para todas y todos los estudiantes.