Lotería Nacional lleva a Nuevo Laredo el Sorteo "México con M de Migrante" para honrar a mexicanos en el extranjero

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, dijo que el sorteo de Lotería Nacional llega en un momento en que México y Tamaulipas viven momentos históricos con un gobierno que se caracteriza por la sensibilidad social y humanista de la Presidenta Claudia Sheinbaum

El primer sorteo con causa de la Presidenta Claudia Sheinbaum rinde homenaje a las y los migrantes, se realizará el próximo 15 de septiembre a las 16 horas, con un solo cachito puedes ganar hasta 25.5 millones de pesos

El impulso del Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante” continuó en Nuevo Laredo, donde la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y la presidenta municipal de esta localidad, Carmen Lilia Canturosas Villareal, presentaron los billetes que tienen frases del Himno Migrante, canción del Colectivo Legado de Grandeza que dio vida a los 10 diseños que llevan un mensaje de unidad, esperanza y ayuda para la comunidad migrante.

Desde el Palacio Federal de Nuevo Laredo, la directora Olivia Salomón afirmó que Legado de Grandeza se ha convertido en aliado de la Lotería Nacional en las presentaciones del Gran Sorteo Especial, “son jóvenes que están entregando su tiempo, su valía y su voz en este gran proyecto”.

Subrayó que en este “corazón fronterizo” hay millones de historias que han tejido lazos indestructibles entre dos naciones y este municipio: símbolo de trabajo, de esfuerzo, de familias que nunca olvidan sus raíces aunque sus hijas e hijos vivan del otro lado de la frontera, es un sitio donde la palabra paisano o migrante no es una estadística, sino vida cotidiana, memoria y motor de futuro. “Invito a todo Tamaulipas a sumarse. Porque este no es un sorteo cualquiera: es un acto de país, un homenaje que nace del corazón y se entrega al corazón de nuestra gente migrante”, expuso.

Asimismo, Olivia Salomón recordó las palabras de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha mencionado que nuestras hermanas y hermanos migrantes son heroínas y héroes que con su trabajo sostienen a sus familias, levantan comunidades enteras y contribuyen no solo a la economía de México, sino también a la de Estados Unidos, por ello, ha destinado el primer sorteo con causa de su gobierno como un acto de justicia y gratitud histórica.

La titular de Lotería Nacional señaló que los recursos obtenidos, después de pagar los premios, serán destinados a la atención y protección de la comunidad migrante a través de apoyo legal y consular, con el objetivo de fortalecer el respaldo que tanto necesitan en estos tiempos de incertidumbre y retos. “Cada cachito que se compre es más que un billete o boleto: es un cachito de amor que viaja, un símbolo que cruza fronteras, un recordatorio de que México no olvida, no abandona y nunca dejará de reconocer a sus hijas e hijos migrantes”.

En su intervención el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya destacó que este sorteo de la Lotería Nacional llega en un momento en que México y Tamaulipas viven momentos históricos con un gobierno que se caracteriza por la sensibilidad social y humanista de la Presidenta Claudia Sheinbaum y que sigue alentando la esperanza de las y los mexicanos.

"Así es que estoy seguro que con esa suerte podamos estar pensando aquí en Nuevo Laredo que seguramente alguno de estos premios mayores puede muy bien caer aquí, porque tenemos mucha buena suerte", expresó.

El mandatario tamaulipeco reconoció el trabajo de la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, que impulsa esta institución nacional con una nueva visión de integración social.

Por su parte, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Carmen Lilia Canturosas Villareal, manifestó que con un acto simbólico se honra a quienes viven del otro lado del Río Bravo y han construido con esfuerzo la grandeza de la nación.

Sostuvo que con el sorteo de Lotería Nacional, encabezado por la directora general, Olivia Salomón se coordina un proyecto que transforma realidades, ya que esta emisión dedicada a las y los hermanos migrantes es un abrazo colectivo que se verá reflejado en el apoyo a quienes construyen el futuro de México a la distancia.

Los datos del sorteo “México con M de Migrante”

La directora Olivia Salomón dijo que con un solo cachito de 200 pesos, se puede ganar hasta 25.5 millones de pesos y se celebrará en vísperas del Grito de Independencia y al inicio del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

El próximo 15 de septiembre, a las 16:00 horas se realizará el Gran Sorteo Especial No. 303, con un valor acumulado de más de 424 mdp, una emisión de 4 millones de cachitos con un costo de 200 pesos cada uno. El Premio Mayor de 255 mdp estará dividido en 10 premios de 25.5 mdp, se entregarán 128 premios directos, con la siguiente estructura:

10 premios de 25.5 mdp.

5 premios de 10 mdp cada uno.

5 premios de 5 mdp cada uno.

15 premios de 1 mdp cada uno.

18 premios de 500 mil pesos cada uno.

25 premios de 250 mil pesos cada uno.

50 premios de 100 mil pesos cada uno.

2 premios por aproximación de un millón 100 mil pesos.

2 premios por aproximación de 550 mil pesos.

3 mil 999 premios por terminación de 7 mil pesos.

3 mil 999 premios por terminación de 5 mil pesos.

39 mil 999 reintegros.

Podrás seguir la transmisión en vivo del Gran Sorteo Especial No. 303 por el canal oficial de YouTube (Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional).