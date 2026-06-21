Laura Itzel Castillo, próxima secretaria de las Mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Laura Itzel Castillo será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), dependencia creada durante la actual administración federal. La incorporación de la senadora se concretará una vez que concluya sus funciones como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

El nombramiento se produce después de que Citlalli Hernández dejara el cargo en abril para integrarse a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en el contexto de la preparación del partido para los comicios intermedios de 2027. Mientras se concreta el relevo, la subsecretaria Ingrid Gómez ha estado al frente de la dependencia.

Trayectoria hacia la izquierda

Laura Itzel Castillo Juárez es arquitecta egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e hija del ingeniero y dirigente político Heberto Castillo, una de las figuras históricas de la izquierda mexicana. A lo largo de varias décadas ha ocupado cargos legislativos y administrativos tanto en la Ciudad de México como a nivel federal.

Su carrera pública comenzó en gobiernos encabezados por fuerzas de izquierda. Posteriormente participó en temas relacionados con desarrollo urbano, vivienda, infraestructura y sustentabilidad, áreas en las que construyó un perfil más técnico que mediático.

Además de desempeñarse como diputada local y federal, fue senadora de la República. Desde septiembre de 2025 ocupa la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, cargo que dejará antes de incorporarse al gabinete presidencial.

Su experiencia legislativa también está vinculada a asuntos de igualdad de género, energía, desarrollo social y políticas públicas, temas que ahora estarán directamente relacionados con la agenda de la Secretaría de las Mujeres.

Salida de Citlalli Hernández

Citlalli Hernández fue presentada en agosto de 2024 como la primera titular de la Secretaría de las Mujeres, dependencia impulsada por Claudia Sheinbaum como parte de la estructura de su gobierno. Entre los temas que promovió durante su gestión estuvieron el Sistema Nacional de Cuidados y la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

Sin embargo, a mediados de abril de 2026 presentó su renuncia para asumir responsabilidades dentro de Morena. Diversas fuentes coinciden en que se incorporó a las tareas electorales y de organización política del partido con miras al proceso electoral de 2027.

Tras su salida, la Secretaría permaneció varias semanas sin una titular definitiva. Durante ese periodo, la subsecretaria Ingrid Gómez quedó como encargada de mantener en operación los programas y acciones de la dependencia.

La presidenta Sheinbaum aseguró que las actividades relacionadas con los Centros LIBRE, la Cartilla de Derechos y otras acciones dirigidas a las mujeres continuaron desarrollándose con normalidad mientras se definía el relevo.

¿Cómo surgió la Secretaría de las Mujeres?

La Secretaría de las Mujeres es una de las nuevas dependencias creadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Su establecimiento fue anunciado en agosto de 2024, antes de que iniciara formalmente la administración federal.

La nueva institución sustituyó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dentro de la estructura del gobierno federal, con el objetivo de elevar el rango de las políticas públicas enfocadas en igualdad sustantiva, combate a la violencia de género y reconocimiento de derechos.

El 1 de octubre de 2024, durante el arranque del sexenio, Sheinbaum reiteró que se trataba de la primera Secretaría de las Mujeres en la historia del gobierno federal mexicano y la presentó como parte de su agenda para fortalecer los derechos de las mujeres.

Con la llegada de Laura Itzel Castillo, la dependencia iniciará una nueva etapa en la que deberá dar continuidad a los programas impulsados durante sus primeros meses de existencia y consolidar una institución que apenas lleva poco más de un año y medio de operación dentro de la administración pública federal.